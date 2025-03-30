MLB／狄佛斯改打紅襪DH「走鐘」 開季前3戰吞10K史上最慘

紅襪隊打者狄佛斯（Rafael Devers）開季陷入嚴重低潮，今天對遊騎兵隊之戰再吞3次三振，4連戰前3戰加起來慘吞10K，寫下大聯盟史上最慘紀錄，紅襪終場3：4落敗。

紅襪上個月從自由球員市場簽下明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman），3年合約總值1億2千萬美元，狄佛斯讓出熟悉的守位，新球季擔任指定打擊（DH），前天對遊騎兵首戰吞下3K，昨天更是連續4個打席三振，今天沒有太大起色，4次打數又吞3K，完全找不到球感。

狄佛斯扛起紅襪先發2棒，連續3戰首打席遭三振，系列賽唯一貢獻是今天2局上2出局滿壘時，耐心等到保送，攻下全隊第1分打點，接下來3次打數又掛零，紅襪目前1勝2敗落後遊遊兵。

狄佛斯9局上被老隊友馬丁（Chris Martin）92.3英里卡特球三振，開季12次打數未有安打，累積10次三振成為史上第1人；大聯盟從1901年起，原有5名球員開季前3戰吞下9K，包括前年紅人隊班森（Will Benson）、去年運動家隊魯克（Brent Rooker），今天都被狄佛斯取代最慘紀錄。

小熊隊日本球星鈴木誠也開季前5戰吞下11K，被三振數在大聯盟排名第1，狄佛斯10K居次，道奇隊孟西（Max Muncy）、帕赫斯（Andy Pages）9K並列第3。