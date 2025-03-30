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MLB／衛冕軍道奇開季強勢5連勝 創44年來罕見紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
衛冕軍道奇開季5連勝，將挑戰隊史和大聯盟紀錄。 路透社
衛冕軍道奇開季5連勝，將挑戰隊史和大聯盟紀錄。 路透社

衛冕冠軍洛杉磯道奇展現強大氣勢，在日本東京海外開幕系列賽橫掃芝加哥小熊後，返回美國洛城主場又以3連勝橫掃底特律老虎，道奇已經拉出一波開季5連勝，距離隊史最佳開季連勝紀錄僅一步之遙。

這是道奇隊相隔44年再度達成開季至少5連勝的紀錄，上一次是出現在1981年，當時球隊打出開季6連勝的佳績，最終更拿下當年世界大賽冠軍。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）統計，道奇也是自1985年底特律老虎以來，首支以5連勝之姿開局的衛冕軍。

道奇同時也成為史上第4支在奪冠隔年開季拿下至少5連勝的球隊，與他們並列的還包括1934年的舊金山巨人（當時為紐約巨人）、1933年的紐約洋基以及1985年的老虎隊。其中老虎是開季6連勝，洋基則是開季7連勝，道奇有機會挑戰這項歷史紀錄。

道奇下一場比賽將於台灣時間4月1日作客挑戰亞特蘭大勇士，將會派出葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，對決勇士29歲右投霍姆斯（Grant Holmes），力拚追平1981年所締造的隊史最佳開季6連勝紀錄。

底特律 日本 紐約 美國 舊金山

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