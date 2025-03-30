快訊

五月天首轟大巨蛋！8場日期全曝光 榮登霸主藏無敵彩蛋

MLB／今永昇太7局優質先發搶首勝 小熊主帥讚：精彩投球表現

聯合新聞網／ 綜合外電報導
小熊日籍強投今永昇太拿下本季首勝。 路透社
小熊日籍強投今永昇太拿下本季首勝。 路透社

東京賽繳出好表現卻無緣勝投的小熊日籍強投今永昇太，今天在客場面對響尾再次展現優質先發，主投7局僅失1分，搭配塔克（Kyle Tucker）與大物新人蕭爾（Matt Shaw）先後開轟，小熊以4比3險勝，今永昇太收下本季首勝。

今永昇太第2局一度遭遇亂流，讓響尾蛇攻佔滿壘並且掉了第1分；但度過危機後，今永昇太愈戰愈勇，後面5局只讓對手上過一次得點圈，總計7局用了91球，被敲3支安打失1分，另有4次三振和2保送，防禦率下降至0.82。

賽後今永昇太透過翻譯表示：「今天原本預計只投6局，但感謝總教練康索（Craig Counsell）鼓勵我繼續上場，讓我能多投一局，幫助牛棚獲得休息時間。在4連戰系列賽中，能多吃一局對球隊幫助很大。」

今永昇太自3月18日在東京擔任開幕戰先發後，距今已有10天未正式登板，期間僅進行牛棚練投。由於代表小熊返日比賽，他在媒體與行銷活動上的負荷極高，教練團為保守起見並未安排他參加更多春訓比賽。

對於今永優異投球表現，康索也大力稱讚。「他很穩定控制了早期比賽節奏，維持投球能量，投到最後一局速球威力依舊不減，是一場精彩的投球表現。」

鈴木誠也以DH第3棒身份登場，但4個打數盡墨，還苦吞3次三振；至於台灣球迷關注的響尾蛇混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），此戰5支2，本季全壘打和打點仍未出爐，打擊率為0.250。

教練 新人 東京 連戰

相關新聞

MLB／道奇3轟狂取開季5連勝 大谷被敬遠下一棒敲超前安

貝茲（Mookie Betts）今天雖然休兵，但今天扛起第二棒的赫南德茲（Teoscar Hernandez）沒有辜負任...

MLB／1.2局投4次四壞保送！佐佐木朗希提前退場很懊惱

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希的大聯盟第二場先發局數再縮短，僅投1.2局就用了61球而提前退場，四壞球保送過多依舊是問題，...

MLB／洋基開賽3球3轟、單場9轟 賈吉3響砲8打點狂電釀酒人

洋基隊今天在紐約主場再戰釀酒人隊，全場狂轟9支全壘打，開賽前3球就出現3轟，寫下大聯盟空前紀錄，「法官」賈吉（Aaron...

MLB／「簡單說就是技術不足」佐佐木朗希殘酷自評1.2局退場

1.2局4次四壞保送、3支安打、丟掉2分，道奇隊日籍投手佐佐木朗希的大聯盟生涯第二場登板慘淡收尾，即使球隊最終以7：3贏...

MLB／美國4大職業運動最資深球員 42歲韋蘭德先發5局獲好評

巨人隊42歲老將、3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）本季初登板，對紅人隊先發5局失兩分，退場時2：...

MiLB／李灝宇3A首安出爐 擊球初速110.7哩掃三壘打貢獻2打點

效力老虎隊的22歲台灣內野手李灝宇，升上3A後的首支安打在今天出爐，敲出一支帶有兩分打點的三壘打，擊球初速110.7哩（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。