MLB／今永昇太7局優質先發搶首勝 小熊主帥讚：精彩投球表現

在東京賽繳出好表現卻無緣勝投的小熊日籍強投今永昇太，今天在客場面對響尾蛇再次展現優質先發，主投7局僅失1分，搭配塔克（Kyle Tucker）與大物新人蕭爾（Matt Shaw）先後開轟，小熊以4比3險勝，今永昇太收下本季首勝。

今永昇太第2局一度遭遇亂流，讓響尾蛇攻佔滿壘並且掉了第1分；但度過危機後，今永昇太愈戰愈勇，後面5局只讓對手上過一次得點圈，總計7局用了91球，被敲3支安打失1分，另有4次三振和2保送，防禦率下降至0.82。

賽後今永昇太透過翻譯表示：「今天原本預計只投6局，但感謝總教練康索（Craig Counsell）鼓勵我繼續上場，讓我能多投一局，幫助牛棚獲得休息時間。在4連戰系列賽中，能多吃一局對球隊幫助很大。」

今永昇太自3月18日在東京擔任開幕戰先發後，距今已有10天未正式登板，期間僅進行牛棚練投。由於代表小熊返日比賽，他在媒體與行銷活動上的負荷極高，教練團為保守起見並未安排他參加更多春訓比賽。

對於今永優異投球表現，康索也大力稱讚。「他很穩定控制了早期比賽節奏，維持投球能量，投到最後一局速球威力依舊不減，是一場精彩的投球表現。」

鈴木誠也以DH第3棒身份登場，但4個打數盡墨，還苦吞3次三振；至於台灣球迷關注的響尾蛇混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），此戰5支2，本季全壘打和打點仍未出爐，打擊率為0.250。

KYLE TUCKER’S FIRST CUBS HOME RUN IS CRUSHED!!! pic.twitter.com/j4ZpLFxywF — Cubs Zone (@CubsZone) 2025年3月30日