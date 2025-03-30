快訊

羅志祥母罹阿茲海默症 醫：每天多吃這些食物「大腦可逆齡7.5歲」

「用嘴巴呼吸」壞處多 醫師示警：患某些種疾病機率可能大增

中職／桃園猿龍戰因雨延賽 猿隊連兩季開季首戰泡湯

MLB／「3球3轟」寫歷史！洋基MVP連轟 道奇三連星後首見

中央社／ 綜合外電報導
高史密特(左)、賈吉(中)與貝林傑聯手開轟寫歷史。 美聯社
高史密特(左)、賈吉(中)與貝林傑聯手開轟寫歷史。 美聯社

前紐約洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）今天在對上老東家時慘遭史上首見「3球3轟」，洋基最後在主場以破隊史紀錄的9支全壘打在主場以20比9血洗密爾瓦基釀酒人。

洋基新排出的MVP（最有價值球員）三連星包括高史密特（Paul Goldschmidt）、貝林傑（Cody Bellinger）與賈吉（Aaron Judge），他們開賽面對柯提斯投出的前3球上演連3轟，寫下美國職棒大聯盟MLB史上首次紀錄。

另外，這也是史上第2次出現連續3位MVP得主上演連續開轟，上一次是去年道奇MVP三連星大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與弗利曼（FreddieFreeman）。

貝茲 高史密特

延伸閱讀

MLB／洋基開賽3球3轟、單場9轟 賈吉3響砲8打點狂電釀酒人

謝國城盃少棒／林晉擇沒選拳擊棒球場發光 投打俱佳MVP

中職／台灣洋基！莎菈感受百萬象迷熱情知道有重擔

MLB／教頭欽點開幕戰扛開路先鋒 洋基新星成隊史首位1棒捕手

相關新聞

MLB／道奇3轟狂取開季5連勝 大谷被敬遠下一棒敲超前安

貝茲（Mookie Betts）今天雖然休兵，但今天扛起第二棒的赫南德茲（Teoscar Hernandez）沒有辜負任...

MLB／1.2局投4次四壞保送！佐佐木朗希提前退場很懊惱

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希的大聯盟第二場先發局數再縮短，僅投1.2局就用了61球而提前退場，四壞球保送過多依舊是問題，...

MLB／洋基開賽3球3轟、單場9轟 賈吉3響砲8打點狂電釀酒人

洋基隊今天在紐約主場再戰釀酒人隊，全場狂轟9支全壘打，開賽前3球就出現3轟，寫下大聯盟空前紀錄，「法官」賈吉（Aaron...

MLB／「簡單說就是技術不足」佐佐木朗希殘酷自評1.2局退場

1.2局4次四壞保送、3支安打、丟掉2分，道奇隊日籍投手佐佐木朗希的大聯盟生涯第二場登板慘淡收尾，即使球隊最終以7：3贏...

MLB／美國4大職業運動最資深球員 42歲韋蘭德先發5局獲好評

巨人隊42歲老將、3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）本季初登板，對紅人隊先發5局失兩分，退場時2：...

MiLB／李灝宇3A首安出爐 擊球初速110.7哩掃三壘打貢獻2打點

效力老虎隊的22歲台灣內野手李灝宇，升上3A後的首支安打在今天出爐，敲出一支帶有兩分打點的三壘打，擊球初速110.7哩（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。