MLB／「3球3轟」寫歷史！洋基MVP連轟 道奇三連星後首見
前紐約洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）今天在對上老東家時慘遭史上首見「3球3轟」，洋基最後在主場以破隊史紀錄的9支全壘打在主場以20比9血洗密爾瓦基釀酒人。
洋基新排出的MVP（最有價值球員）三連星包括高史密特（Paul Goldschmidt）、貝林傑（Cody Bellinger）與賈吉（Aaron Judge），他們開賽面對柯提斯投出的前3球上演連3轟，寫下美國職棒大聯盟MLB史上首次紀錄。
另外，這也是史上第2次出現連續3位MVP得主上演連續開轟，上一次是去年道奇MVP三連星大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與弗利曼（FreddieFreeman）。
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