聽新聞
0:00 / 0:00
MiLB／李灝宇3A首安出爐 擊球初速110.7哩掃三壘打貢獻2打點
效力老虎隊的22歲台灣內野手李灝宇，升上3A後的首支安打在今天出爐，敲出一支帶有兩分打點的三壘打，擊球初速110.7哩（約178公里），展現「台灣怪力男」本色。
李灝宇過去旅美最高層級2A，今年經歷大聯盟春訓洗禮後，從3A開季，昨天首戰3支0、選1保送，今天球棒升溫，擔任先發第二棒、二壘手的他，3打數敲出1安打、選到2保送。
李灝宇的本季首安出現在六局下、一二壘有人時，球數0好2壞，將一顆93哩四縫線直球打成右外野方向平飛球形成安打，連跑三個壘包，兩分打點入袋，也幫助老虎3A將比分追近為5：7。
老虎對李灝宇的期待頗高，今年有機會挑戰最高殿堂，大聯盟官網在開季前對老虎的本季展望報導中提到，「老虎三壘位置將先以麥金斯崔（Zach McKinstry）、伊巴尼茲（Andy Ibáñez）為主，而這顯然不可能撐完完整球季，蔣恩（Jace Jung）、李灝宇可能會在今年升上大聯盟，或是維林（Matt Vierling）從傷兵名單回來時可能接管這個位置。」
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言