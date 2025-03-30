MiLB／李灝宇3A首安出爐 擊球初速110.7哩掃三壘打貢獻2打點

效力老虎隊的22歲台灣內野手李灝宇，升上3A後的首支安打在今天出爐，敲出一支帶有兩分打點的三壘打，擊球初速110.7哩（約178公里），展現「台灣怪力男」本色。

李灝宇過去旅美最高層級2A，今年經歷大聯盟春訓洗禮後，從3A開季，昨天首戰3支0、選1保送，今天球棒升溫，擔任先發第二棒、二壘手的他，3打數敲出1安打、選到2保送。

李灝宇的本季首安出現在六局下、一二壘有人時，球數0好2壞，將一顆93哩四縫線直球打成右外野方向平飛球形成安打，連跑三個壘包，兩分打點入袋，也幫助老虎3A將比分追近為5：7。

老虎對李灝宇的期待頗高，今年有機會挑戰最高殿堂，大聯盟官網在開季前對老虎的本季展望報導中提到，「老虎三壘位置將先以麥金斯崔（Zach McKinstry）、伊巴尼茲（Andy Ibáñez）為主，而這顯然不可能撐完完整球季，蔣恩（Jace Jung）、李灝宇可能會在今年升上大聯盟，或是維林（Matt Vierling）從傷兵名單回來時可能接管這個位置。」