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MLB／洋基開賽3球3轟、單場9轟 賈吉3響砲8打點狂電釀酒人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「法官」賈吉單場3響砲、包辦8分打點。 美聯社
「法官」賈吉單場3響砲、包辦8分打點。 美聯社

洋基隊今天在紐約主場再戰釀酒人隊，全場狂轟9支全壘打，開賽前3球就出現3轟，寫下大聯盟空前紀錄，「法官」賈吉（Aaron Judge）單場3響砲、包辦8分打點，洋基終場以20：9獲勝，開季2連勝。

釀酒人先發投手柯特斯（Nestor Cortes）原是洋基球員，去年12月遭交易，新球季首次登板就被昔日隊友打慘，開賽第1球就被高史密特（Paul Goldschmidt）轟出全壘打，接著第2、3球又遭貝林傑（Cody Bellinger）、賈吉狙擊，2出局後再被威爾斯（Austin Wells）轟出陽春砲，只投6人次就失4分。

洋基砲火不斷，2局下沃爾普（Anthony Volpe）轟出3分砲，柯特斯只投兩局退場，被揮出6支安打就有5支全壘打，失8分吞敗。

3局下賈吉轟出滿貫砲，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）追加陽春砲，4局下賈吉再轟兩分砲，7局下培拉薩（Oswald Peraza）兩分砲，讓釀酒人投手群一路挨打；賈吉單場打點寫下生涯新高，他說：「從觀眾席到休息區，大家全神貫注、熱情高漲，這真是太震撼了。」

洋基傳奇球星傑克森（Reggie Jackson）曾在1977年世界大賽第6戰出現3響砲，只打3球就3轟，洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天賽前和他碰面，被問到是否因此全隊火力全開，笑說：「或許正是如此。」

大聯盟單場最多轟是1987年藍鳥隊10轟，洋基9轟締造隊史最佳紀錄，追平1999年紅人隊，當時布恩揮出全隊首支全壘打。

柯特斯賽後直接離場，未接受採訪，釀酒人稱這是溝通上的問題，總教練墨菲（Pat Murphy）說：「柯特斯是很棒的年輕人、很棒的隊友，我的心與他同在，也為他心痛。」

賈吉6打數4安打，6局下二壘打攻下第8分打點，單場包辦14個壘打數，也是生涯第40次至少單場兩支全壘打，可惜未能成為史上第19位單場4轟的球員。

洋基 賈吉

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