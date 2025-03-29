快訊

TPBL／「叫李雅英來坐腿上」與事實不符 雲豹發聲明並致歉

泰國搜救犬隊挺進強震倒塌現場 徹夜搶救身影「累了就躺瓦礫堆休息」

徐亨欠2億消失演藝圈 「腫到認不出」驚人近況曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷壓軸領冠軍戒歡聲雷動 道奇教頭：這座城市很興奮

聯合新聞網／ 綜合報導
弗里曼(左)、大谷翔平(中)、貝茲(右)。 美聯社
弗里曼(左)、大谷翔平(中)、貝茲(右)。 美聯社

道奇隊今天賽前頒發2024年冠軍戒指，大谷翔平壓軸出場，獲得滿場球迷歡呼。大谷也和貝茲（Mookie Betts）及弗里曼（Freddie Freeman）合影留念。

本場儀式由演員安德森（Anthony Anderson）主持，道奇老闆華特（Mark Walter）、棒球營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）、主席卡斯坦（Stan Kasten）與總管高梅斯（Brandon Gomes）共同頒發，道奇球員輪流上台領冠軍戒指，山本由伸和捕手巴恩斯（Austin Barnes）在牛棚熱身，由高梅斯代領。

大谷翔平壓軸出場時，現場歡身雷動，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「這座城市充滿興奮感，比我記憶中任何時刻更加熱烈，無論是球迷還是球員們。這是最後一塊拼圖，讓球迷們能和我們一起享受這一刻，為2024年畫下完美句點。」

老虎隊先發投手弗列爾提（Jack Flaherty）去年為道奇立下汗馬功勞，羅伯茲笑說，「今天我們先在場上痛扁他，明天再把戒指給他。」羅伯茲表示，「他在對的時間，成為我們球隊關鍵人物，不負所託，挺身而出。」

這枚冠軍戒由知名大廠Jostens手工打造，含14K黃金，鑲上8顆鑽石代表隊史8座冠軍，另外5顆鑽石代表道奇在第5戰克服5分落後，逆轉封王。34顆藍寶石則是為了紀念已故傳奇左投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）。

大谷翔平 弗里曼 貝茲 道奇

相關新聞

MLB／大谷壓軸領冠軍戒歡聲雷動 道奇教頭：這座城市很興奮

道奇隊今天賽前頒發2024年冠軍戒指，大谷翔平壓軸出場，獲得滿場球迷歡呼。大谷也和貝茲（Mookie Betts）及弗里曼（Freddie Freeman）合影留念。 本場儀式由演員安德森（An

MLB／因病體重驟降後敲再見3分砲 道奇貝茲：我很會打棒球

道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）日前因生病體重驟降，今天對老虎隊證明自己己痊癒，上演單場雙響砲，包含10下再見3分砲，他賽後受訪時笑稱自己還是很會打棒球。 本場比賽貝茲5支3，包含8下

MLB／光芒「老新秀」邁斯納當英雄 生涯首轟就是再見轟

光芒主場純品康納球場（Tropicana Field）去年10月遭到米爾頓颶風（Hurricane Milton）重創，...

MLB／大谷翔平10局敲安鋪路 貝茲再見轟拯救道奇4連勝

道奇隊日本球星大谷翔平今天僅敲出1安，但還有2位MVP，弗里曼（Freddie Freeman）的追平砲先幫助山本由伸逃...

MiLB／鄭宗哲3打數敲1安 李灝宇首場3A出賽選保送

旅美底特律老虎隊野手李灝宇生涯首度升上小聯盟3A，今天首場出賽安打沒有開張、靠著保送上壘；匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲今天3A...

MLB／10K！山本由伸旅美生涯新高 挨轟掉2分道奇0援護

道奇隊日籍投手山本由伸今天大展K功，招牌指叉球讓對手頻頻揮空，先發5局投出10次三振，但卻也挨了2發陽春砲，加上打線大熄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。