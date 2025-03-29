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MLB／大谷壓軸領冠軍戒歡聲雷動 道奇教頭：這座城市很興奮
道奇隊今天賽前頒發2024年冠軍戒指，大谷翔平壓軸出場，獲得滿場球迷歡呼。大谷也和貝茲（Mookie Betts）及弗里曼（Freddie Freeman）合影留念。
本場儀式由演員安德森（Anthony Anderson）主持，道奇老闆華特（Mark Walter）、棒球營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）、主席卡斯坦（Stan Kasten）與總管高梅斯（Brandon Gomes）共同頒發，道奇球員輪流上台領冠軍戒指，山本由伸和捕手巴恩斯（Austin Barnes）在牛棚熱身，由高梅斯代領。
大谷翔平壓軸出場時，現場歡身雷動，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「這座城市充滿興奮感，比我記憶中任何時刻更加熱烈，無論是球迷還是球員們。這是最後一塊拼圖，讓球迷們能和我們一起享受這一刻，為2024年畫下完美句點。」
老虎隊先發投手弗列爾提（Jack Flaherty）去年為道奇立下汗馬功勞，羅伯茲笑說，「今天我們先在場上痛扁他，明天再把戒指給他。」羅伯茲表示，「他在對的時間，成為我們球隊關鍵人物，不負所託，挺身而出。」
這枚冠軍戒由知名大廠Jostens手工打造，含14K黃金，鑲上8顆鑽石代表隊史8座冠軍，另外5顆鑽石代表道奇在第5戰克服5分落後，逆轉封王。34顆藍寶石則是為了紀念已故傳奇左投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）。
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