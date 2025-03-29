快訊

緬甸強震 觸發台灣2周內恐有規模6以上地震？氣象署回應了

校友公開信點名回應區桂芝發言 北一女校長今首發聲

泰緬旅遊退團原則曝光！ 觀光署：4月15日前 泰、緬團可解約退費

MLB／因病體重驟降後敲再見3分砲 道奇貝茲：我很會打棒球

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊球星貝茲。 法新社
道奇隊球星貝茲。 法新社

道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）日前因生病體重驟降，今天對老虎隊證明自己己痊癒，上演單場雙響砲，包含10下再見3分砲，他賽後受訪時笑稱自己還是很會打棒球。

本場比賽貝茲5支3，包含8下的超前轟及10下的再見3分砲，他賽後談到體重驟降是否有影響，「雖然體重變輕，但力量沒掉太多，以我的體重來說，還是蠻有力的。」

貝茲體重最低時只有約68公斤，如今已回升至74.8公斤，他認為理想狀態是要再增加4.5公斤。當被問到經歷生病後，對自己目前的出色表現，是否感到驚訝，貝茲笑回：「不會啦！我還是認為自己很會打棒球！」

貝茲還分享增重的方法，「一直吃，整天吃。我的私人廚師和妻子都在努力煮飯，我連比賽中都在吃東西。」

貝茲談到繞壘時揮拳怒吼，有想起生病的時光，「這一路上經歷的掙扎和起伏，那些夜晚我因為生病而哭泣。我的妻子一直在身邊陪著我，這份情緒來自於此。」

貝茲 道奇

相關新聞

MLB／因病體重驟降後敲再見3分砲 道奇貝茲：我很會打棒球

道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）日前因生病體重驟降，今天對老虎隊證明自己己痊癒，上演單場雙響砲，包含10下再見3分砲，他賽後受訪時笑稱自己還是很會打棒球。 本場比賽貝茲5支3，包含8下

MLB／真球迷！湯姆漢克斯看道奇比賽筆記本上的記錄表曝光

道奇比賽場邊有藝人現身相當常見，但邊看球還邊做記錄的大明星可不多，湯姆漢克斯（Tom Hanks）公布昨天直擊大谷翔平開...

MLB／光芒「老新秀」邁斯納當英雄 生涯首轟就是再見轟

光芒主場純品康納球場（Tropicana Field）去年10月遭到米爾頓颶風（Hurricane Milton）重創，...

MLB／大谷翔平10局敲安鋪路 貝茲再見轟拯救道奇4連勝

道奇隊日本球星大谷翔平今天僅敲出1安，但還有2位MVP，弗里曼（Freddie Freeman）的追平砲先幫助山本由伸逃...

MiLB／鄭宗哲3打數敲1安 李灝宇首場3A出賽選保送

旅美底特律老虎隊野手李灝宇生涯首度升上小聯盟3A，今天首場出賽安打沒有開張、靠著保送上壘；匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲今天3A...

MLB／10K！山本由伸旅美生涯新高 挨轟掉2分道奇0援護

道奇隊日籍投手山本由伸今天大展K功，招牌指叉球讓對手頻頻揮空，先發5局投出10次三振，但卻也挨了2發陽春砲，加上打線大熄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。