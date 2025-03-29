MLB／因病體重驟降後敲再見3分砲 道奇貝茲：我很會打棒球

道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）日前因生病體重驟降，今天對老虎隊證明自己己痊癒，上演單場雙響砲，包含10下再見3分砲，他賽後受訪時笑稱自己還是很會打棒球。

本場比賽貝茲5支3，包含8下的超前轟及10下的再見3分砲，他賽後談到體重驟降是否有影響，「雖然體重變輕，但力量沒掉太多，以我的體重來說，還是蠻有力的。」

貝茲體重最低時只有約68公斤，如今已回升至74.8公斤，他認為理想狀態是要再增加4.5公斤。當被問到經歷生病後，對自己目前的出色表現，是否感到驚訝，貝茲笑回：「不會啦！我還是認為自己很會打棒球！」

貝茲還分享增重的方法，「一直吃，整天吃。我的私人廚師和妻子都在努力煮飯，我連比賽中都在吃東西。」

貝茲談到繞壘時揮拳怒吼，有想起生病的時光，「這一路上經歷的掙扎和起伏，那些夜晚我因為生病而哭泣。我的妻子一直在身邊陪著我，這份情緒來自於此。」