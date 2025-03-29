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MLB／10K！山本由伸旅美生涯新高 挨轟掉2分道奇0援護

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸先發5局投出旅美生涯最高的10次三振，但卻也挨了2發陽春砲。 美聯社
山本由伸先發5局投出旅美生涯最高的10次三振，但卻也挨了2發陽春砲。 美聯社

道奇隊日籍投手山本由伸今天大展K功，招牌指叉球讓對手頻頻揮空，先發5局投出10次三振，但卻也挨了2發陽春砲，加上打線大熄火，退場時道奇隊以0：2落後給老虎隊。

山本由伸繼東京開幕戰後本季第2次登板，在道奇主場球迷前K暈對手，單場10次三振是去年旅美以來的個人新高，超越去年4月20日對大都會隊的9K。

不過這5局內容並非完美，1局上就被敲出2支安打，但靠連續2K守住危機，2局上1出局後一顆失投到紅中的指叉球，被丁格勒（Dillon Dingler）敲出陽春砲。

3局上山本由伸則是開局就被托瑞斯（Gleyber Torres）敲出陽春砲，2出局後又出現安打、保送，好在靠滾地球抓下第3個出局數下莊。

接下來2個半局山本由伸沒遇到太大狀況，5局上投出保送後更是連3K退場，投91球有58顆好球，被敲5支安打包含2轟，丟掉2分，另有10次三振、2次四壞保送，本季防禦率來到2.70。

山本由伸投出的91球有36顆是速球，最快96.7哩、均速95哩，而指叉球則投了29顆，製造對手14次揮棒其中10次落空，揮空率高達71%。

山本由伸 道奇

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