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MLB／大聯盟265位國際球員開季 台灣連兩年掛零2005後第一次

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
美國職棒大聯盟統計今年30支隊伍的開季名單，總共954人中有265人出生自美國以外的國家，寫下史上第四高。 路透
美國職棒大聯盟統計今年30支隊伍的開季名單，總共954人中有265人出生自美國以外的國家，寫下史上第四高。 路透

美國職棒大聯盟統計今年30支隊伍的開季名單，總共954人中有265人出生自美國以外的國家，寫下史上第四高，總計18個國家中，連兩年沒看到台灣的名字。

大聯盟統計各隊開季的26人名單一共779人，另外加上在傷兵、限制、禁賽名單的173人，其中有27.8%來自美國50州以外的國家出生。

265名國際球員的數字超越去年的264人，自1995年開始統計開季名單以來的第四高，前面依序是2020年291人（擴編為30人名單）、2022年275人（擴編28人名單）、2023年270人（26人名單）。

多明尼加以100人最多排名第一，委內瑞拉63人排第二，古巴26人寫下史上新高排第三，亞洲勢力則以日本12人最多排在第六，南韓3人排第10。

特別的是，巨人隊李政厚費城人隊盧薩多（Jesus Luzardo）被歸類在「其他」，因為李政厚雖出生日本，但為韓籍；盧薩多出生於秘魯，但具有委內瑞拉血統。

台灣球員繼2024年後再次無人擠入開季名單，連續兩年掛零是自2005年首次有台灣球員進入開季名單來第一次，過去僅有2007、2018年曾經中斷。

大聯盟開季國際球員數量表

多明尼加：100

委內瑞拉：63

古巴：26

波多黎各：16

加拿大：13

日本：12

墨西哥：11

庫拉索：4

巴拿馬：4

南韓：3

阿魯巴：2

澳洲：2

哥倫比亞：2

巴哈馬：1

德國：1

宏都拉斯：1

尼加拉瓜：1

南非：1

其他：2

大聯盟 李政厚 費城人

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