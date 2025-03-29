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MLB／大聯盟265位國際球員開季 台灣連兩年掛零2005後第一次
美國職棒大聯盟統計今年30支隊伍的開季名單，總共954人中有265人出生自美國以外的國家，寫下史上第四高，總計18個國家中，連兩年沒看到台灣的名字。
大聯盟統計各隊開季的26人名單一共779人，另外加上在傷兵、限制、禁賽名單的173人，其中有27.8%來自美國50州以外的國家出生。
265名國際球員的數字超越去年的264人，自1995年開始統計開季名單以來的第四高，前面依序是2020年291人（擴編為30人名單）、2022年275人（擴編28人名單）、2023年270人（26人名單）。
多明尼加以100人最多排名第一，委內瑞拉63人排第二，古巴26人寫下史上新高排第三，亞洲勢力則以日本12人最多排在第六，南韓3人排第10。
特別的是，巨人隊李政厚、費城人隊盧薩多（Jesus Luzardo）被歸類在「其他」，因為李政厚雖出生日本，但為韓籍；盧薩多出生於秘魯，但具有委內瑞拉血統。
台灣球員繼2024年後再次無人擠入開季名單，連續兩年掛零是自2005年首次有台灣球員進入開季名單來第一次，過去僅有2007、2018年曾經中斷。
大聯盟開季國際球員數量表
多明尼加：100
委內瑞拉：63
古巴：26
波多黎各：16
加拿大：13
日本：12
墨西哥：11
庫拉索：4
巴拿馬：4
南韓：3
阿魯巴：2
澳洲：2
哥倫比亞：2
巴哈馬：1
德國：1
宏都拉斯：1
尼加拉瓜：1
南非：1
其他：2
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