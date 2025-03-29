MLB／真球迷！湯姆漢克斯看道奇比賽筆記本上的記錄表曝光

道奇比賽場邊有藝人現身相當常見，但邊看球還邊做記錄的大明星可不多，湯姆漢克斯（Tom Hanks）公布昨天直擊大谷翔平開轟一戰的記錄表，獲得大力讚賞是真球迷。

道奇昨天進行在美國本土首場賽事，迎戰老虎隊，大谷翔平在第7局將球掃上左外野觀眾席，這發反方向陽春砲是他的本季第2轟。轉播鏡頭隨後帶到觀眾席上的湯姆漢克斯，興奮站起身，與身旁的人擊掌，而他的手中還抱著一本筆記本、手裡握著一支筆。

湯姆漢克斯分享自己的記錄紙。圖／取自湯姆漢克斯IG

今天湯姆漢克斯透過IG分享這張手寫記錄紙，以藍筆手繪直線，與筆記本上原有的橫線構成表格，逐打席記下擊球內容，錯過比賽的部分也清晰可見，表格下方則寫著「開幕戰」及比賽日期。

日本球迷對此大讚，「他是真正的棒球迷」、「對棒球的愛真狂」、「很開心他有看到大谷開轟」。