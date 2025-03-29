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MiLB／李灝宇3A首戰3支0選1保送 官網估今年有望升大聯盟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
效力老虎隊體系的李灝宇，今年球季從3A起步。 路透社
效力老虎隊體系的李灝宇，今年球季從3A起步。 路透社

效力老虎隊體系的22歲台灣內野手李灝宇，今年球季從3A起步，今天迎接生涯首場3A賽事，擔任托利多泥母雞隊（Toledo Mud Hens）先發第二棒、二壘手，3打數未敲安打、有1次保送。

李灝宇今年以40人名單外受邀選手身分參與大聯盟春訓，受到球團相當高的重視，執著於訓練的身影，連總教練都注意到，而他累積出賽17場，28打數敲出4安打，打擊率僅1成43，吞下12次三振。

李灝宇2021年展開旅美賽季，最高層級2A，目前在老虎農場排名第8；今天老虎3A公布開季球員名單，李灝宇的名字無意外也在列，這也是他生涯首度升上3A，距離拚上大聯盟只剩最後一步。

大聯盟官網的老虎開季展望報導中提到，「老虎三壘位置將先以麥金斯崔（Zach McKinstry）、伊巴尼茲（Andy Ibáñez）為主，而這顯然不可能撐完完整球季，蔣恩（Jace Jung）、李灝宇可能會在今年升上大聯盟，或是維林（Matt Vierling）從傷兵名單回來時可能接管這個位置。」

大聯盟 老虎

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