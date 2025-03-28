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MLB／相隔571天重返投手丘飆160公里 魚王：我差點哭出來

聯合新聞網／ 綜合報導
馬林魚強投「魚王」阿坎塔拉。 法新社
馬林魚強投「魚王」阿坎塔拉。 法新社

馬林魚隊「魚王」阿坎塔拉（Sandy Alcantara）開幕戰與海盜隊22歲強投史肯斯（Paul Skenes）對決，兩人都無關勝敗，馬林魚靠著史陶爾斯（Kyle Stowers）再見安打，以5：4逆轉勝。

史肯斯上季登上大聯盟後一鳴驚人，先發23場，防禦率1.96，奪下國聯新人王，塞揚獎票選第3。今天擔任海盜開幕戰先發，用94球完成5.1局，投出7K，被敲3安，投出2保送，失掉2分。

阿坎塔拉曾在2022年奪下國聯塞揚獎，但去年因TJ手術賽季報銷。今年他重返投手丘，首戰91球投4.2局，有7K、4保送，被敲2安，失掉2分，最快球速達99.8哩（約160公里）。

8下海盜霍德曼（Colin Holderman）被拿下2分形成平手，9下貝德納（David Bednar）一登板就被敲三壘安打，接著故意四壞保送，隨後馬林魚史陶爾斯敲出再見安打，以5：4逆轉勝。

阿坎塔拉相隔571天重返大聯盟例行賽投手丘，主場湧入3萬1590名球迷，他受訪時坦言，「有點緊張，情緒也很激動。我差點哭出來，但不太容易掉淚。我感覺很好，終於又回到大聯盟投手丘。對於自己在這段旅程，以及為了恢復健康做的一切犧牲，真的感到非常開心。」

史肯斯 海盜 阿坎塔拉 馬林魚

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