MLB／開幕戰野手登板看過嗎？天使被白襪打到舉白旗輿論炸鍋

開季第一場比賽，天使隊就被罵翻，今天面對去年吞下121敗的白襪隊，8局下兩出局0：8落後，推出野手消化局數，大批球迷炸鍋，要求總教練華盛頓（Ron Washington）下台的留言四起。

天使此役由日籍投手菊池雄星先發，投6局失3分，第7局啟用小聯盟0出賽就直升大聯盟的菜鳥強森（Ryan Johnson）登板，第7局演出三上三下，但災難在第8局出現，班寧坦迪（Andrew Benintendi）三分砲、索沙（Lenyn Sosa）兩分砲，天使在兩出局後推出洛培茲（Nicky Lopez）野手登板。

華盛頓的調度掀起許多質疑，首先是未讓強森在第7局投完見好就收，續投第8局爆炸，對菜鳥信心可能造成打擊，再者是球季第一場比賽，沒有投手消耗問題，卻推出野手登板，自家教頭在開幕戰就舉白旗投降的舉動，讓球迷極度不滿。

小聯盟0出賽就直升大聯盟的菜鳥強森後援投到第二局被打爆。 路透

有人留言：「對上大聯盟史上最爛球隊還被打爆，天使在開幕戰就打到野手登板，這注定要成為歷史新低了。」「今天是開幕戰，而我們竟然已經看到野手登板了」「怎麼有辦法在開幕戰對白襪要打到野手登板？」

橘郡紀事報對這場比賽的報導提到，「好消息是菊池雄星有一場優質先發，壞消息則是除此之外的所有事情，尤其是打線。」天使在前兩局得點圈打擊5支0，之後一路到第8局才再有打者上壘，終場以1：8輸球。

華盛頓賽後表示，「以我們的打線陣容，我想到今年球季結束前應該會有一些表現，你當然會想贏得第一場比賽，雖然今天沒能辦到，但我們至少有攻下1分，如果可以持續攻下分數，我想我們應該會有些作為。」媒體提到天使在春訓時團隊打擊率就只有2成32，他說：「我一點都不在意，春訓是春訓。」