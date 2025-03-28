MLB／51歲鈴木一朗開球飆速135公里 水手教頭沒穿護具接球

水手隊今天在主場開幕戰對上運動家隊，現年51歲的鈴木一朗擔任開球嘉賓，不只是對他入選名人堂致敬，也紀念已故傳奇韓德森（Rickey Henderson），他的家人有來到場邊接受致意。

鈴木一朗身穿熟悉的51號水手球衣，飆出84哩（約135公里）直球。捕手出身的水手總教練威爾森（Dan Wilson）負責接球且沒有穿護具，他受訪時表示，「能與一朗一起開球，真是莫大的榮幸。對他來說，今年是意義非凡的一年，進入名人堂，球隊也退休他的背號。」

本次開球儀式與上次水手主場開球儀式之間，有一段感人的連結。去年賽季最終戰，也是水手與運動家隊交手，當時擔任開球嘉賓的正是韓德森，這場開球成為他最後一次在大聯盟公開露面，2個月後就因肺炎與哮喘併發症去世。

今天賽前韓德森的遺孀和3位女兒在場上接受致意，與兩隊總教練見面，球場大螢幕也播放韓德森的追思影片。韓德森21年職業生涯中，有14季效力運動家，2000年他曾短暫效力水手，當時41歲的韓德森幫助水手打進季後賽。

Ichiro Suzuki throws this first pitch the only way he knows how:



84 MPH on the radar, and in FULL uniform! #OpeningDay pic.twitter.com/kcxNNJx6L4 — MLB (@MLB) 2025年3月28日

Ichiro Suzuki, 84 MPH First Pitch High Heat

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