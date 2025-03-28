MLB／讚大谷翔平是優秀打者 老虎挨轟苦主：當然會被打出去

老虎隊後援投手漢尼菲（Brenan Hanifee）今天第7局面對大谷翔平，被敲出左外野陽春砲，他賽後直呼大谷是相當優秀的打者，那球確實是失投。

漢尼菲去年在大聯盟出賽21場，防禦率1.84。今天7局登板先解決2名打者，面對大谷先取得2好1壞，但連續2顆壞球形成滿球數，接著漢尼菲將95.8哩伸卡球塞進紅中附近，大谷把握機會，將球掃出左外野大牆，這發陽春砲讓道奇隊以5：3領先，終場以5：4拿下勝利。

漢尼菲受訪時盛讚大谷，「他真是一名相當優秀的打者，我認為自己投出幾顆不錯的球，但那球顯然是失投。」

漢尼菲強調，「面對這種強打者，如果投出這種球，當然會被打出去，他確實掌握住機會，那球進入有點甜的位置，而他沒有錯過。」