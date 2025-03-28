MLB／見證大谷翔平反方向陽春彈 影帝湯姆漢克超級嗨

道奇隊今天迎來美國本土開幕戰，大谷翔平今天轟出反方向全壘打，2屆奧斯卡影帝湯姆漢克（Tom Hanks）及影星羅伯勞（Rob Lowe）都看得相當興奮。

大谷翔平7局相中老虎隊投手漢尼菲（Brenan Hanifee）的95.8哩伸卡球，一棒將球掃出左外野，道奇最終也以5：4險勝。

大谷開轟後，轉播單位鏡頭帶到現場觀賽的湯姆漢克，他露出震驚表情，同樣也是演員的羅伯勞看起來也很開心。NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）也在現場，和一旁觀眾擊掌慶祝。

大谷翔平本場4打數2安打，包含1轟，1分打點，跑回1分，今年打擊率0.417，整體攻擊指數（OPS）1.000。