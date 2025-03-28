MLB／巨人追平詭異紀錄！連19年開幕戰左外野手不同人
拉莫斯（Heliot Ramos）成為巨人隊近19年以來，第19位開幕戰先發左外野手。巨人連19年開幕戰派不重複的左外野手，追平史上最多記錄。
巨人自2007年邦茲（Barry Bonds）擔任開幕戰左外野手以來，連19年都以不同左外野手開季，這追平金鶯隊1937至1955年的紀錄，同時也寫下1900年後，最長的開幕戰同位置派出不同球員紀錄。
拉莫斯第4局面對紅人隊先發格林（Hunter Greene），纏鬥11球後敲出2分砲，幫助巨人追到2：3，再靠著弗洛瑞斯（Wilmer Flores）第9局的超前3分砲，以6：4拿下勝利。
拉莫斯受訪時談到這發2分砲，「我只是試著好球帶內積極進攻，他不會保送我，但我沒偏離自己的計劃，格林的球很難對付，但我們從未放棄。」
南韓「風之孫」李政厚今天擔任先發第3棒中外野手，2打數吞2K，但選到2次保送，跑回2分。
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