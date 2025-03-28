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MLB／大谷翔平不會背叛期待 道奇教頭想起去年水原事件

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷今天敲出反方向全壘打。 路透
大谷今天敲出反方向全壘打。 路透

道奇隊回到美國本土的開幕戰，大谷翔平用陽春砲幫助球隊以5：4險勝老虎隊，連續兩場開轟讓總教練羅伯玆（Dave Roberts）盛讚：「大谷不會背叛期待。」不過卻也想起去年因為水原一平事件曾陷入的短暫低潮。

大谷翔平在東京海外開幕系列賽的第2場敲出本季首轟，今天則在道奇主場出賽，4打數敲出2安打，其中一支安打棒打老虎塞揚投手史庫柏（Tarik Skubal），第7局則是從漢尼菲（Brenan Hanifee）手中敲出陽春砲，幫助道奇取得5：3領先。

羅伯玆指出，大谷翔平不會辜負外界對他的期待，「史庫柏是頂級強投，說是聯盟最佳投手也不為過，但大谷從他手中敲出安打，後來又（從其他投手手中）敲出反方向全壘打，在大聯盟中能做到這些的打者並不多。」

大谷翔平去年開季則沒有那麼順利，雖然前3場都敲安，但首轟到開季第9場出賽才誕生，一度讓外界擔心，原因也與當時在南韓海外開幕戰時爆發的水原一平詐欺事件有關。

羅伯玆今天也提及此事，「去年啊…對於翔平大家有各種期待，但他去年面對環境變化，從韓國回來後可能感受到一些壓力。不過，現在他的心理狀態已經很好。」

大谷翔平 道奇

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