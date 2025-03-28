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MLB／大谷愛睏…開轟賽後曝還受時差影響 「睡眠很重要」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷今天雙安包含1轟賽後卻透露，其實還受到時差影響。 美聯社
大谷今天雙安包含1轟賽後卻透露，其實還受到時差影響。 美聯社

從日本東京回到美國洛杉磯作戰，大谷翔平的砲管在不同時間、空間都暢通，今天在道奇隊主場開幕戰貢獻雙安、一發陽春砲，幫助道奇以5：4險勝老虎隊，而他賽後卻透露，其實還受到時差影響，剛開賽時是最想睡的時候。

大谷翔平此役4打數敲出2安打，面對老虎塞揚投手史庫柏（Tarik Skubal），第2打席強勁滾地球打出右邊防線形成安打，第7局面對漢尼菲（Brenan Hanifee），滿球數後將一顆95.8哩的伸卡球掃出左外野看台。

大谷表示，「感覺還有受到一點時差影響，比賽剛開始時是最想睡的時候。」他闡明睡眠的重要性，目前正在逐漸調整到正常的作息時間，「我覺得在該睡的時候睡、該醒的時候醒是很重要的事。」

老虎教頭辛區（A.J. Hinch）也為大谷的表現送上大力讚賞，「從對面休息室看大谷，真的覺得很神奇，還有兩場比賽要面對他，看他每天繳出這樣的表現，真的令人印象深刻、也充滿敬意。」他也提到，現在面對的打者大谷，只是「一半的大谷」，「光是面對打擊區上的他，已經夠難纏了，人們說他是最偉大選手是有道理的。」

大谷也在今天賽後被問到，是否會前往白宮與美國總統川普見面，而他回應當然會與全隊一起去，「但首先重要的是，我希望在前往客場之旅前，可以先調整好時差。」

大谷翔平 老虎 道奇

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