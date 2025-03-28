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MLB／男高中生接到大谷全壘打球爽翻 預測他今年52轟
大谷翔平2024年在第9場例行賽才敲出「道奇生涯」首轟，今年的全壘打加速量產，美國本土賽季今天才剛全面展開，他已經在東京巨蛋、道奇球場各敲1轟，今天在主場的全壘打降落在左外野觀眾席上，一位從天使時期就支持他的16歲男高中生接到這球。
大谷翔平此役4打數敲出2安打，面對老虎塞揚投手史庫柏（Tarik Skubal），第2打席強勁滾地球打出右邊防線形成安打，第7局面對漢尼菲（Brenan Hanifee），滿球數後將一顆95.8哩的伸卡球掃出左外野看台。
一位名為班傑明的16歲高中生接到這球，他笑說：「我高舉我的手套，就像衛星一樣，祈禱這球會朝我飛來。」這球真的進入自己手套，身旁的觀眾紛紛與他擊掌、向他道賀，他嗨喊：「我全身發抖，感覺不像真的。」
班傑明本身也打棒球、擔任游擊手，開心分享：「我從大谷在天使時就是他的球迷，他是天才球員，可以投球、也能打擊，他是我看過最偉大的球員。」他預測大谷今年將敲52轟，至於自己手中的全壘打球，他說：「我不會賣，我會保留這球。」
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