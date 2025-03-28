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MLB／洋基神調度！ 第1棒捕手開幕戰首打席開轟第1人
威爾斯（Austin Wells）不僅成為洋基隊隊史第一位打第1棒的捕手，今天開幕戰更在首打席就開轟，搶下大聯盟史上第一位開幕戰第1棒捕手首局首打席開轟紀錄，而洋基隊也以4：2擊敗釀酒人隊。
威爾斯在春訓的火燙手感讓總教練布恩（Aaron Boone）決定讓他扛起開幕戰開路先鋒，跑壘雖然不是他的優勢，但上壘率與長打能力是安排他擔任第1棒的主因。
威爾斯首打席就展現打擊火力，面對培洛塔（Freddy Peralta）在0好2壞後鎖定93.4哩的速球，一棒掃到中右外野牆外，這發陽春砲讓洋基隊先馳得點。
大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，威爾斯成為洋基隊史第一位在開幕戰敲出首局首打席全壘打的球員，而以第1棒、捕手之姿在開幕戰首局首打席開轟則是大聯盟史上首見，扣除開幕戰過去也僅出現過20次第1棒捕手在首局首打席開轟。
威爾斯開轟後，沃爾普（Anthony Volpe）也在2局下敲出陽春砲，加上先發投手洛登（Carlos Rodon）5.1局7K僅失1分的好投，讓洋基隊拿下開幕戰勝利。
「這就是他的實力。」布恩談到威爾斯時表示：「你馬上就可以發現，我認為他能夠成為這個聯盟最棒的二刀流（意指攻守兼具）捕手之一。」
威爾斯則坦言，春訓聽到總教練要自己擔任第1棒時難以置信，「我真的以為他在開玩笑，但後來我開始嘗試，就延續到現在，我滿適應這個角色的。」
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