MLB／菊池雄星不在意天使首戰QS問天 「重點是10月」

日籍投手菊池雄星為天使隊扛下開幕戰，今天面對白襪隊繳出6局失3分優質先發，但打線僅1分相挺，加上第二任投手菜鳥強森（Ryan Johnson）1.2局挨2轟、失5分崩盤，天使終場以1：8慘敗。

菊池與天使簽下3年6300萬美元合約，轉隊第一年就為天使扛起開幕戰，今天以87球先發6局，被敲5安打、失3分。

菊池的失血都集中在第2局，先被首位打者史萊特（Austin Slater）敲陽春砲，一出局後柯瑞．李（Korey Lee）打向游擊方向全力跑上一壘，原先判出局，白襪挑戰後翻盤為內野安打，阿馬亞（Jacob Amaya）接續敲安，瓦格斯（Miguel Vargas）擊出的飛球在3名選手之間落地，變成一支二壘打，一棒挹注兩分打點。

戰線分水嶺出現在22歲投手強森手中，他在去年選秀第二輪獲天使青睞，生涯還不曾在小聯盟出賽，直接在大聯盟「開箱」，第7局霸氣演出三上三下，但災難在第8局出現，班寧坦迪（Andrew Benintendi）三分砲、索沙（Lenyn Sosa）兩分砲，底定此役勝負。

菊池雄星第3局有機會抓下的出局數，卻變成一支兩分打點二壘打，他也坦言：「確實有點令人沮喪，但這是無法控制的事，就像也可能碰到被打得強勁的球卻直接找手套，你必須迅速轉換。」他說今天值得慶幸的是能完成6局投球，以賽季首場出賽的用球數來說，「算是一場有效率的出賽。」

菊池雄星表示，球季首戰沒能幫助球隊贏球，很令人失望，「我當然希望能以勝利開局，但球季還很長，如果可以持續有好表現，勝投和數據自然會累積。」

對於扛開幕戰，菊池說：「老實說，我認為賽季的第32場、33場投球會比今天更重要，所以從進入大聯盟以來，我始終專注於讓自己可以維持在輪值內出賽，我當然很期待這場比賽，因為這是我穿天使球衣的第一戰，我希望有好的開始，但更重要的是到了10月時的數據。」