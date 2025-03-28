MLB／回家繼續開轟！大谷反方向炸陽春砲 本季第2轟出爐

道奇隊日籍球星大谷翔平本季在道奇球場的首場出賽，就讓洛杉磯球迷看到他的煙火秀，今天在第7局反方向開轟，敲出一發陽春砲，本季第2轟出爐。

道奇的2025年賽季從日本東京展開，大谷翔平敲出1轟，今天美國本土賽季全面展開，道奇在主場迎戰老虎隊。

老虎由塞揚得主史庫柏（Tarik Skubal）先發，大谷面對他首打席打成一壘方向滾地球出局，第2打席強勁滾地球打出右邊防線形成安打，第3打席在一壘有人時打向二壘防區，二壘手貝耶茲（Javier Báez）接球後傳二壘抓下出局數。

大谷第7局面對漢尼菲（Brenan Hanifee），滿球數後將一顆95.8哩的伸卡球掃出左外野看台，這發陽春砲為道奇打下保險分，擴大為5：3領先。

道奇打線此役先在2局下靠艾德曼（Tommy Edman）陽春砲先馳得點，但先發投手史奈爾（Blake Snell）投球也有狀況，4局上出現2保送、被敲1安打形成滿壘，因暴投掉分，5局上再被敲2安打、1保送再度面臨滿壘，馬格特（Manuel Margot）敲出高飛犧牲打，老虎一度反握2：1領先。5局下赫南德茲（Teoscar Hernández）的三分砲，為道奇一棒逆轉戰局。