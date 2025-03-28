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MLB／開幕戰先生！金鶯歐尼爾連6年開季首戰全壘打

中央社／ 洛杉磯27日專電
金鶯隊外野手歐尼爾。 美聯社
金鶯隊外野手歐尼爾。 美聯社

金鶯隊外野手歐尼爾（Tyler O'Neill）今天創下美國職棒大聯盟的開幕戰紀錄，他連6年在當季首戰敲全壘打，受到大聯盟官網封為「開幕戰先生」。

巴爾的摩金鶯今天在客場12比2擊敗多倫多藍鳥。29歲的歐尼爾（Tyler O'Neill）3局上在一二壘有人時，敲出右外野方向3分全壘打，連6年在開幕日敲全壘打，改寫自己保持的大聯盟紀錄。

歐尼爾的紀錄之旅從2020年開始，他效力聖路易紅雀隊時，連續4年在開幕日敲出全壘打；去年他轉戰波士頓紅襪隊，又在3月28日的開幕戰敲全壘打，締造連5年開幕戰全壘打的大聯盟紀錄。

在歐尼爾之前，大聯盟超過百年歷史上，最長的連續開幕戰全壘打紀錄為連4年，由亨德利（Todd Hundley）、卡特（Gary Carter）、貝拉（Yogi Berra）3人共同保持。

開幕戰一年只有一場，歐尼爾要達成這項紀錄，必須連6年保持在開季名單內、排進先發名單，然後都在開季的第一場比賽敲全壘打，可見難度之高。

歐尼爾在春訓期間，向大聯盟官網表示：「能夠成為大聯盟歷史的一部分，是一件很酷的事。但我也不是上場就想要全壘打，或是為了締造什麼瘋狂的紀錄。」

他說，去年知道有機會改寫紀錄，確實比以往多花了一點力氣，但過去幾年他並沒有刻意追求紀錄。

大聯盟 金鶯

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