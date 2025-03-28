快訊

茂林前鄉長氣絕紅塵峽谷！溯溪時發生意外 倒下來不及救臥河床

北一女師被抹紅檢舉 蔣萬安表態：堅定捍衛言論自由

清明求財記得藏紅包！「4生肖」注意…祖先若託夢會旺財

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大聯盟開幕日缺2隊 因光芒向洋基借球場需改裝

中央社／ 洛杉磯27日專電
光芒今年使用臨時主場，向洋基隊商借春訓基地史坦布萊納球場（Steinbrenner Field）。 美聯社
光芒今年使用臨時主場，向洋基隊商借春訓基地史坦布萊納球場（Steinbrenner Field）。 美聯社

美國職棒大聯盟今天開幕日28支球隊登場，獨缺科羅拉多洛磯、坦帕灣光芒兩隊，原因是光芒主場去年風災受創，今年向洋基隊借春訓基地當主場，需要多一天裝修，趕不上開幕日。

大聯盟繼東京海外賽之後，今天在全美各地進行14場本土開幕戰，宣告棒球季的到來。大聯盟共30支隊伍，今天開幕戰有28支球隊登場，獨缺科羅拉多洛磯、坦帕灣光芒這兩支隊伍。兩隊準備在28日打開幕戰。

大聯盟開幕日少2隊，竟是去年10月颶風密爾頓（Hurricane Milton）的後續影響。

坦帕灣光芒主場「純品康納球場」（Tropicana Field）是一座有35年歷史的室內巨蛋球場，位於佛州聖彼得堡（St. Petersburg）。去年10月在颶風來襲下，球場屋頂被吹翻，修復期超過1年。

坦帕灣光芒今年球季使用的臨時主場，向紐約洋基隊商借春訓基地「史坦布萊納球場」（Steinbrenner Field）。這座球場約有1萬1000個座位，距離光芒主場約30分鐘車程。

因為洋基隊剛結束春訓，返回紐約，光芒隊需要時間重新布置主場，因此把今年開幕戰延後一天，形成今天開幕日只有28支球隊登場的情形。

光芒 大聯盟

延伸閱讀

MLB／前狀元失業1天就找到新東家 125萬美元加盟洛磯

MLB／ABS挑戰總成功率52.2% 主席：最快2026年採用

MLB／超市打工仔變大聯盟球員 大都會捕手寫勵志故事

MLB／大聯盟官網開季預測 道奇擁MVP三巨頭連霸呼聲高

相關新聞

MLB／大谷翔平雙安加開轟 宇宙道奇開季3連勝

道奇隊帶著二連勝從日本東京凱歸，今天迎戰美國本土賽季全面開打，大谷翔平貢獻雙安，包括一發反方向陽春砲，幫助道奇在主場以5...

MLB／男高中生接到大谷全壘打球爽翻 預測他今年52轟

大谷翔平2024年在第9場例行賽才敲出「道奇生涯」首轟，今年的全壘打加速量產，美國本土賽季今天才剛全面展開，他已經在東京...

MLB／大谷愛睏…開轟賽後曝還受時差影響 「睡眠很重要」

從日本東京回到美國洛杉磯作戰，大谷翔平的砲管在不同時間、空間都暢通，今天在道奇隊主場開幕戰貢獻雙安、一發陽春砲，幫助道奇...

MLB／洋基神調度！ 第1棒捕手開幕戰首打席開轟第1人

威爾斯（Austin Wells）不僅成為洋基隊隊史第一位打第1棒的捕手，今天開幕戰更在首打席就開轟，搶下大聯盟史上第一...

MLB／菊池雄星不在意天使首戰QS問天 「重點是10月」

日籍投手菊池雄星為天使隊扛下開幕戰，今天面對白襪隊繳出6局失3分優質先發，但打線僅1分相挺，加上第二任投手菜鳥強森（Ry...

MLB／國民左投戈爾開幕戰13K並肩上古神獸 牛棚放火燒掉勝投

美職大聯盟國民隊26歲左投戈爾（MacKenzie Gore）第一次扛起開幕戰先發，就繳出6局13K無失分的破隊史紀錄好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。