MLB／大聯盟開幕日 串流平台MLB.TV當機球迷哀嚎

美國職棒大聯盟開幕日，官方串流平台MLB.TV當機超過1小時，引發球迷上網抒發怨氣，美國媒體用棒球術語形容「大聯盟漏球了」（MLB dropped the ball）。

大聯盟繼東京海外賽之後，今天在全美各地舉行本土開幕戰，宣告棒球季到來。棒球迷經過一個冬天的等待，期盼著開幕戰這天到來，結果大聯盟的官方串流平台MLB.TV在這重要的日子，發生故障，球迷在網路上怨聲載道。

今天全美進行14場比賽，由紐約洋基隊在主場迎戰密爾瓦基釀酒人隊在東岸時間下午3時05分打頭陣，各地賽事接續展開，但MLB.TV隨即發生故障，球迷湧進社群媒體X抒發怨氣。

大聯盟官方帳號一則在社群媒體X上的貼文，原本用意是宣告開幕戰的到來，結果下方有超過1000則留言都在抱怨，MLB.TV當機，各種哏圖盡出，有人貼出沒有訊號的照片，有人貼出砸爛電視的動態貼圖，有人貼圖怒吼「快修好它」。

斷線追蹤網站Downdetector.com統計，在東岸時間下午4時左右，湧進了2萬多名線上使用者回報MLB.TV當機。大約45分鐘之後，回報數目降為2000多人，顯示當機問題逐漸解決。

MLB.TV早在2000年就已經上線，美國用戶整季訂閱費用約149.99美元（約新台幣5000元），或每月29.99美元（約新台幣1000元）。用戶可以透過線上串流服務，收看本地以外的賽事直播，本地賽事需透過有線電視系統收看。