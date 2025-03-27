MLB／明開幕戰將對陣衛冕軍道奇 老虎竟突然下放當家終結者

大聯盟賽季將在明天登場，而將作客道奇主場的老虎隊，竟將陣中守護神佛里（Jason Foley）下放3A。本次春訓佛里狀況不甚理想，出賽8場，共投7.1局，雖然飆出10K，但掉了5分，防禦率是偏高的6.14。

上賽季佛里還是能展現十足壓制力，共出賽69場，奪下8次中繼成功與28次救援成功，防禦率3.15，在老虎的4個球季，他共累積45次中繼成功與35次救援成功，是牛棚的一員大將，不過在春訓他的表現顯然跟過往有明顯落差。

辛區相信佛里能調整好自己的狀況重回賽場。 美聯社

老虎教頭辛區（A.J. Hinch）受訪時表示，他相信佛里一定能找回往日身手，球隊也會持續觀察，看看他何時能回到賽場。不過明天老虎即將出戰衛冕軍道奇，終結者的代班人選可能會從布列斯基（Beau Brieske）、維斯特（Will Vest）、霍頓（Tyler Holton）或者康利（Tommy Kahnle）中做抉擇。