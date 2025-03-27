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MLB／道奇老將手感冰冷成高薪包袱 韓媒點名金慧成為頂替人選

聯合新聞網／ 綜合報導
泰勒今年年薪1300萬美元，但從去年開始手感持續冰冷，被評為道奇隊的一大包袱。 路透
泰勒今年年薪1300萬美元，但從去年開始手感持續冰冷，被評為道奇隊的一大包袱。 路透

道奇隊在季前各項預測皆名列前茅，甚至直指衛冕，不過在強大的陣容中，34歲老將泰勒（Chris Taylor）狀況卻略顯低迷，甚至被韓媒預測可能遭道奇捨棄，並直言表現還不如韓籍內野手金慧成

泰勒曾獲得2017年國聯冠軍戰MVP，以工具人特性著稱，也名列日前東京開幕戰的名單，不過2場賽事皆未上場。他去年表現平庸，出賽87場，打擊率僅2成02，敲出4轟，OPS為0.598。

韓媒認為，金慧成可能成為泰勒的頂替人選。 美聯社
韓媒認為，金慧成可能成為泰勒的頂替人選。 美聯社

他的冰冷手感持續到春訓仍未見改善，打擊率僅2成05，OPS0.544，也沒有全壘打，被三振率甚至高達39%。泰勒的年薪高達1300萬美元，今年是他的合約年，被韓媒批評是「道奇的高薪包袱」

韓媒認為，泰勒與金慧成2人都具工具人屬性，春訓打擊表現也相差無幾，若泰勒身陷低潮，金慧成可能會是頂替的人選。不過由於泰勒合約價格高昂，道奇或許也不會讓他一直坐板凳，勢必會給予一定程度的出賽數。

道奇 金慧成

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