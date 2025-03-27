MLB／均速139公里仍能生存 軟投派如何投出一片天？

在科學化、數據化的現代棒球中，球員們有著許多方法，追求更強力的擊球與球速，但在大聯盟中，仍然有一群投手持續「以柔克剛」，用自己的方式在「力量至上」的大聯盟中，投出自己的一片天。

遊騎兵隊的布拉德福德（Cody Bradford）接受美聯社訪問，他坦言自己並沒有會讓球探留心的速球，但他卻仍取得一席之地。根據Statcast統計，上賽季他的速球均速只有89.8英哩，卻能投出6勝3敗，防禦率3.54的穩定表現。

「小時候教練就告訴我，我永遠丟不出火球來，因此控球是我的武器。」布拉德福德分享自己的經歷。遊騎兵總管楊恩（Chris Young）過往也是一名「軟投派」投手，他認為速度是一種優勢，但不是絕對，「投球就是種平衡，速度不是一切。」

蘇特是本季大聯盟最慢的投手之一，不過他仍能繳出穩定成績。 美聯社

紅人隊左投蘇特（Brent Suter）是本季大聯盟球速最慢的投手之一，平均只有86.4英哩，但他連續5年防禦率都低於3.50，他分享：「我在意的是我的尾勁、投球方式還有如何更好地控制我的球種。」

除了以控球為武器，軟投派投手的存在也讓球隊調度有許多變化，蘇特回想起過往在海盜隊牛棚裡，他會告訴超級新秀史肯斯（Paul Skenes）：「你先用速球下馬威，後面我再上場用我的慢速球耍耍他們。」