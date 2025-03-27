MLB／大谷翔平50轟30盜100K 美媒提出大膽預測

美國職棒大聯盟新賽季明天開打，《Dodgers Nation》對道奇隊今年表現做出大膽預測，其中關於大谷翔平，預測他能締造50轟、30盜、100K的誇張紀錄。

大谷翔平今年將重返投打二刀流，在東京的海外開幕戰對小熊隊2場賽事尚未登板，但作為指定打擊已經敲出本季首轟，而明天開始道奇隊也回到洛杉磯主場要與老虎隊交手，總教練羅伯茲（Dave Roberts）評估大谷翔平今年先發投球應該會在18到20場。

《Dodgers Nation》的分析文中指出，大谷翔平上一次的二刀流球季是2023年，他成為大聯盟史上第一位單季40轟、20盜、100K的球員，「今年，他會達到另一個層級。」

大谷翔平去年單季敲出54轟，文中認為大谷今年可望再度締造50轟賽季，只不過要分心投球，盜壘要像去年達到50盜有難度，能看好他能成功盜30次壘包。

至於投球方面，文中也認為大谷翔平能夠達到單季100次三振的門檻，「最後的數據成績，只有在電玩遊戲才會看得到」，同時更看好大谷翔平拿下生涯第4座的MVP獎座。