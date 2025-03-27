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MLB／在爐主白襪也沒機會！「古巴大谷」打太爛遭DFA
柯拉斯（Oscar Colas）能飆出95哩火球，又具備長打能力，曾被譽為「古巴大谷」。他利用2020年效力日職軟銀鷹隊機會叛逃，後續加盟白襪隊並擔任外野手，但近年成績不振，春訓也無亮眼表現，遭白襪指定讓渡（DFA）。
雖然具有投球能力，不過柯拉斯生涯還是以外野手為主，他先在2017年以育成合約加盟日職軟銀鷹隊，2019年成功轉入支配下，2020年叛逃，2022年被白襪以270萬美元網羅，挑戰美國職棒大聯盟。
小聯盟之初柯拉斯很順利的升級，還在2023進入百大新秀榜，1年內就從1A飛升至3A，還獲得大聯盟初登場機會。不過柯拉斯顯然沒辦法應付大聯盟等級的投手，出賽75場僅僅5轟，身處戰績不佳的白襪也沒有獲得太多機會上場。
去年球季他失去更多教練的目光，整季只出賽13場，打擊率2成73，沒有開轟。來到今年春訓，他出賽10場，16打數4支安打，苦吞7K，即便白襪陣容星度不高，欠缺人才，仍沒有柯拉斯發揮的空間，今天遭到指定讓渡。
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