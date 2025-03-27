MLB／運彩公司預測白襪新球季將墊底 仍有瘋狂球迷豪賭奪冠

白襪隊去年以單季121敗刷新紀錄，ESPN BET與其它運彩公司對新賽季白襪戰績仍不樂觀。不僅預測白襪將再度墊底，且創下運彩設置35個賽季以來，預測的最糟戰績。被預測戰績登頂的球隊是道奇隊，運彩公司認為2隊對決時，會出現有趣賠率。

2025賽季白襪被各家預測勝場數約為53.5場，是35年以來最糟戰績預測，特別是王牌投手克羅謝（Garrett Crochet）轉投紅襪隊，又損失一些老將，情況更雪上加霜。

道奇則被認為能奪下約103.5場勝利，上次出現這麼高的預測值是1999年的洋基隊，被認為會有104.5場的勝利。今年7月，被預測墊底的白襪將作客「宇宙道奇」進行3場系列賽，運彩公司認為屆時道奇的賠率可能會來到-700。

不過根據ESPN透露，運彩市場中相信白襪能打出進步賽季的人仍佔多數，有83%的人認為白襪勝場總數會高於運彩公司預測，甚至有瘋狂賭徒以400比1的賠率，押白襪能拿下世界大賽冠軍。