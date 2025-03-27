MLB／昨被釋出的前狀元找到新東家 125萬美元加盟洛磯

2016年大聯盟選秀狀元莫尼亞克（Mickey Moniak）2月打贏對天使隊薪資仲裁後，昨天遭到釋出，無法領到自己爭取來的薪水。不過根據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）的消息，洛磯隊將網羅莫尼亞克。

天使原先開給莫尼亞克150萬美元年薪，但莫尼亞克選擇提出薪資仲裁，最終勝訴，年薪提升至200萬美元。不過根據大聯盟規定，仲裁勝訴後獲得的薪水並不受保障，而莫尼亞克春訓時手感冰冷，天使選擇釋出他，只需支付48.4萬美元解約金。

費恩森在X發文寫道，洛磯將以1年125萬美元合約簽下莫尼亞克，加上解約金的話，莫尼亞克今年可拿到約173萬美元薪水，這份合約預計在周四會正式公佈。

莫尼亞克2016年被費城人隊以狀元籤選中，2020年升上大聯盟，2022年天使用「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）向費城人隊交易來莫尼亞克，不過他一直表現平平，過去3賽季共為天使出賽217場，有31轟、100分打點，打擊率2成42。