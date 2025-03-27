MLB／ABS總成功率52.2% 大聯盟主席：最快2026年採用

今年大聯盟春訓首次實施在小聯盟使用一段時間的自動好壞球系統（Automated Ball-Strikes，ABS），共有13座球場裝置，19支球隊同意使用。根據統計，本次春訓ABS挑戰成功率為52.2%。

ABS挑戰僅限投手、捕手及打者可使用，若對好壞球有異議，選手可以迅速拍2下頭部示意要挑戰，球場大螢幕會播放該球軌跡的3D動畫。據大聯盟統計中，目前288場比賽中，有1182次挑戰，當中成功了617次。

大聯盟主席曼弗瑞表示，調查球員們的意願後，ABS最快2026將在大聯盟使用。 美聯社

3個位置當中，捕手挑戰成功率最高，高達56%，其次是打者的50%，投手成功率最差，只有41%。以攻守兩方來看，攻方有4.4%比例提出挑戰，防守方只有1.8%。大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）表示，要再觀察球員的反應，最快2026年可在大聯盟採用。

據Statcast統計，2024大聯盟賽季中，經過好球帶的球中有10.9%被誤判為壞球，在好球帶外的球有6.3%被判為好球。近年來大聯盟十分在意比賽節奏，根據計算，每次挑戰平均耗時13.8秒，低於在3A實施時的16.6秒。