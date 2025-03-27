MLB／「搬耶誕樹讓我變壯」 國民右投進入開季名單

右投洛德（Brad Lord）過去3個球季都在小聯盟打拚，還找了家居裝修用品店「家得寶（Home Depot）」的打工，幫助搬運堆肥袋、耶誕樹，而今天他收到自己首次升上大聯盟的消息，新球季將進入國民隊的開幕名單。

24歲的洛德在2022年選秀會第18輪被國民選中，去年首度升上3A，並在今年作為非名單邀請球員參加了國民的大聯盟春訓營，球速更從原本的最快96.4哩、均速92.2哩，提升到春訓時最快98哩、均速約95哩。

洛德在2月受訪時曾表示，在家得寶工作能夠幫助他準備賽季，「我猜是搬運耶誕樹讓我變得更強壯，很奇怪的訓練方式，但確實如此。」

洛德表示自己喜歡在家得寶工作，也需要一份工作來補貼小聯盟的薪水，才能支付租金，而且也能維持每天早上訓練，讓自己的球速能夠提升，滑球也有進步。

洛德在熱身賽出賽9場投了13.1局，取得8次三振，不過被敲出16支安打，被上壘率為1.43，國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示：「他會攻擊好球帶，主動對決打者，我喜歡這樣，真的非常喜歡。」