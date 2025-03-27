MLB／狄佛斯退讓了！紅襪開幕戰打DH、布萊格曼卡位三壘

新賽季轉戰紅襪隊的明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）剛入隊時遭遇守位重疊的隊友狄佛斯（Rafael Devers）挑戰，表態不願意就此讓位，在經過總教練柯拉（Alex Cora）斡旋後雙方破冰，今天柯拉宣布，開幕戰布萊格曼將先發三壘，狄佛斯則擔任指定打擊。

2人同為曾入選過明星賽的優秀三壘手，狄佛斯在得知布萊格曼入隊後強硬表示，自己不會輕易放棄三壘大關，由於紅襪與他談約時承諾會讓他長期卡位三壘，因此才會感到意外，「不知道為何會有如此變動，我努力提升我的防守能力，這讓我滿錯愕的。」

布萊格曼後續在總教練柯拉的安排下與狄佛斯用餐、聊天，雙方成功破冰。 美聯社

不過柯拉在受訪時也提到，狄佛斯理解球團的安排，最後教練團仍然決定讓布萊格曼鎮守三壘，狄佛斯也選擇退讓：「我準備好了。」狄佛斯的努力柯拉也看在眼裡，他表示，狄佛斯變得有點不同，「除了日常練習外，他還多練了很多打擊。」

狄佛斯生涯8個大聯盟賽季只打過21場的指定打擊，不過上賽季他在三壘防守上遭遇一些難關。至於布萊格曼上賽季才剛奪下三壘金手套獎，沒想到太空人隊留不住他，隨後轉投紅襪，簽下3年1.2億美元合約。