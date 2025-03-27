MLB／超市打工仔變大聯盟球員 大都會捕手勵志故事

在大都會隊選秀以第24輪選中他之後，森格（Hayden Senger）終於成為大聯盟選手，過去兩年他為了維持夢想，休賽季必須到全食超市（Whole Foods）打工，未來是否可以不用再去打工？森格笑說還不確定，「我得先跟老闆說」。

森格於2018年選秀會被大都會選中後一直在小聯盟打拚，今年春訓因為捕手艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）左手腕受傷，大都會隊決定將森格與托倫斯（Luis Torrens）兩位捕手都放進大聯盟開季名單。

「我覺得一個字都說不出來。」森格說：「經歷那麼多年的努力，讓我感到不知所措，真的說不出話來。」

替補捕手的攻擊天花板或許有限，不過球團對森格的防守端評價很高，他曾在2023年拿下小聯盟白金手套獎，大都會棒球營運總裁史登斯（David Stearns）就說：「投手喜歡跟他搭檔。」

森格休賽季在超市打工的故事球團也很清楚，史登斯說：「這是很棒的故事，但他不是因為這個故事才得到工作，而是因為我們認為他能幫助我們贏得比賽。」

得知升上大聯盟後，森格也立刻打電話通知妻子瑞安（Ryann），這麼多年來瑞安擔任醫師助理的職務，支持森格走到今天，「現在我可以說自己是一名大聯盟選手，這一切都值得了。」

瑞安跟親友們希望參加球隊的開幕戰，因為森格在大聯盟的時間可能有限，艾瓦瑞茲預計在4月中下旬回歸，不過既然森格進入40人名單，未來重返大聯盟更加容易。

「這一切都值得了。」森格回顧這段旅程時表示：「有很多低潮的時刻，也有很多時候覺得自己站在世界之巔，在小聯盟打這麼久就像坐雲霄飛車，能夠站在這裡讓一切變得職得。」

森格過去兩年在超市打工，擔任貨架補貨員，才有額外收入能夠養活自己跟瑞安，被問到今年冬天是否會回去打工時，森格笑說：「還不確定，我要先跟老闆說一下。」