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MLB／大聯盟官網開季預測 道奇擁MVP三巨頭連霸呼聲高

中央社／ 洛杉磯26日專電
道奇隊。 美聯社
道奇隊。 美聯社

美國職棒大聯盟27日開幕賽，大聯盟官網邀集59名專家投票，結果洛杉磯道奇隊連霸呼聲高，不僅打線擁3名MVP等級球星，更有成群明星投手。

大聯盟近25年來，沒有任何一支球隊能夠連續2年奪得世界大賽冠軍。上次有球隊連霸已是紐約洋基隊在1998年、1999年及2000年這3年之間，創造洋基王朝。

根據大聯盟官網的專家投票，預測洛杉磯道奇隊可望打破近1/4世紀的魔咒，連2年拿下世界大賽冠軍。

道奇打線以3名最有價值球員（MVP）等級球星，組成「MVP三巨頭」打頭陣，包括大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman），是去年奪冠最大優勢。

加上今年開季投手陣容補強、傷兵回歸，包括葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）、史考特（Tanner Scott）、耶茨（Kirby Yates）、梅伊（Dustin May）、佐佐木朗希，陣容優於去年奪冠投手群。

除了上述開季健康的投手，季中還有大谷翔平、克蕭（Clayton Kershaw）、岡索林（Tony Gonsolin）、寇佩克（Michael Kopech）、菲利普斯（Evan Phillips）等投手準備復出，可見投手資源之豐厚。

除了道奇奪冠呼聲最高，大聯盟各隊經過休季陣容調整，多隊戰力堅強，足以挑戰道奇隊霸業，包括美聯紅襪、老虎，國聯的勇士、費城人、大都會。

紅襪左投克羅謝。 路透
紅襪左投克羅謝。 路透

紅襪隊自2021年以來，連3年勝率沒有突破5成，有2季在美聯東區墊底。不過這個休季，紅襪交易獲得左投克羅謝（Garrett Crochet）可望擔綱王牌投手，又在自由球員市場簽下明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）。

紅襪陣容補強，加上原來的當家球星狄佛斯（Rafael Devers）、明星外野手杜蘭（Jarren Duran）與多名正在崛起的潛力新秀，今年大有可為，獲大聯盟官網預測可望拿下美聯冠軍，在世界大賽與道奇一較高下。

國家聯盟當中，勇士隊陣容整齊，明星外野手亞古納（Ronald Acuna Jr.）、王牌投手史泰德（Spencer Strider）傷後復出，搭配原有陣容，加上2024年賽揚獎得主塞爾（Chris Sale），勇士今年有與道奇抗衡的本錢。

大聯盟 紅襪 道奇

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