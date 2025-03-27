MLB／大聯盟宣傳主打日本動漫風 4大球星列開幕焦點

美國職棒大聯盟27日開幕賽，今天推出官方宣傳影片，主打日本動漫風，4大焦點球星大谷翔平、史肯斯、索托、賈吉在影片中化身超級英雄。

開幕戰前夕，大聯盟官方推出「棒球英雄」（Heroes of the Game）宣傳影片，球星變身動漫角色，把球場上的力量與技巧轉化為動漫作品裡面的超能力，凸顯大聯盟為拓展年輕、國際市場的努力。

大聯盟新聞稿指出，「棒球英雄」影片是大聯盟品牌活動「棒球，不只是棒球」（Baseball is SomethingElse）一環，同步在東京、倫敦、墨西哥、紐約等大城市戶外看板播映。

大聯盟今年剛在日本東京舉行海外賽，這支開季宣傳影片有濃濃的日本動漫風。

影片配樂由日本流行歌手Ado製作，她曾經為人氣動畫作品「航海王」配唱。日本動畫導演清水洋操刀，製作團隊曾參與「航海王」、「鋼之鍊金術師」等知名作品。

在宣傳影片中，4名大聯盟球星擔綱主要角色，包括洛杉磯道奇隊大谷翔平、匹茲堡海盜隊投手史肯斯（Paul Skenes）、紐約洋基外野手賈吉（Aaron Judge）、紐約大都會外野手索托（Juan Soto）。

30歲的大谷翔平去年以指定打擊的身分，帶領道奇隊拿下世界大賽冠軍，獲選國家聯盟最有價值球員（MVP），今年季中大谷可望重返投手丘，重拾又投又打的「二刀流」身手，堪稱是大聯盟本季的頭號焦點。

海盜右投手史肯斯年僅22歲，卻已經是大聯盟數一數二的強力投手。他是2023年選秀狀元，只花不到一年的時間，就以菜鳥之姿在大聯盟舞台發光發熱，去年11勝3敗、防禦率1.96，拿下國家聯盟新人王。

洋基隊長賈吉是去年美聯最有價值球員（MVP）得主，帶領洋基隊打進世界大賽，但飲恨於道奇隊之手。外號「法官」的賈吉去年敲出58支全壘打、144分打點，近幾年是大聯盟與大谷翔平瑜亮之爭的的頂尖打者。

索托去年與賈吉並肩作戰，今年他以15年7.65億美元（約新台幣250億元）合約轉戰大都會隊。索托年僅26歲，同時擁有穩定的選球能力與長程火力。蘇鐸2019年在國民隊拿下世界大賽冠軍，去年效力洋基隊也打進總決賽，加入大都會之後，可望成為球隊一哥，帶領大都會打出新氣象。