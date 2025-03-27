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才表態加入中華隊…台裔費爾柴德遭紅人指定讓渡 移出大聯盟40人名單

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MLB／春訓打擊率僅1成32 台裔費爾柴德遭紅人指定讓渡

中央社／ 洛杉磯26日專電
費爾柴德。 美聯社
費爾柴德。 美聯社

美國職棒辛辛那提紅人隊今天宣布，台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）遭指定讓渡（DFA），移出40人名單。

費爾柴德今年29歲，出身西雅圖，母親來自台灣。他擁有4年大聯盟經驗，今年春訓他向中央社表示，明年世界棒球經典賽（WBC）有意代表台灣出賽。

明年代表台灣之前，費爾柴德眼前面臨挑戰，必須為今年球季在大聯盟舞台爭取一席之地。他今天遭紅人隊指定讓渡，移出40人名單，意味著未來7天他面臨轉隊、交易或是下放小聯盟

大聯盟27日開幕賽，紅人隊今天進行季前陣容調整，將2名外野手鄧恩（Blake Dunn）、赫特比斯（Jacob Hurtubise）納入開季名單，原本可望在大聯盟開季的費爾柴德遭指定讓渡。

費爾柴德前年下放小聯盟的選擇權已經用完，去年球隊傷兵多，他整季待在大聯盟。今年春訓，在外野手海斯（Austin Hays）、史迪爾（Spencer Steer）傳出傷情之下，費爾柴德原本受到看好開季待在大聯盟。

但紅人隊最終選擇讓鄧恩、赫特比斯這2名菜鳥在大聯盟開季，把春訓打擊狀況不佳的費爾柴德指定讓渡。

費爾柴德擁有頂尖速度和守備能力，具備大聯盟球隊第4號外野手的能力，加上他大聯盟年資不多、薪資較低，進入指定讓渡名單之後，接下來就看是否有大聯盟球隊願意延攬，對於需要外野深度的球隊是一個經濟實惠的選擇。

費爾柴德是右打者，去年對左投手的打擊成績明顯優於打右投。他今年春訓熱身賽21場，打擊成績不理想，38個打數有5支安打，打擊率1成32，另有2次盜壘、2分打點。

大聯盟 小聯盟 紅人 費爾柴德

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