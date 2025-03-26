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MLB／貝茲怪病初癒回歸無異狀 恢復神速練教頭都驚訝

聯合新聞網／ 綜合報導
貝茲在東京賽前傳出莫名疲憊，雖然在出賽名單內但先行返美，後續原因為腸胃病毒。 美聯社
貝茲在東京賽前傳出莫名疲憊，雖然在出賽名單內但先行返美，後續原因為腸胃病毒。 美聯社

道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）因腸胃病毒缺席2週後，今日在對陣天使隊的熱身賽回歸，並擔任先發游擊手。雖然沒有安打演出，但他表示，身體已完全康復，能夠出戰對戰老虎隊的賽季開幕戰。

貝茲上次出賽是3月9日對戰運動家隊的賽事，後續雖跟著道奇前往日本備戰東京海外賽，但因為感染病毒的關係，未能出賽就先行返美，且狀況不佳，只能吃流質食物，還爆瘦8公斤，直到昨日才能正常進食，並完成球隊菜單。

總教練羅伯茲原本還想觀察一下貝茲的狀況，但看到他今天健康出賽便打消疑慮。 美聯社
總教練羅伯茲原本還想觀察一下貝茲的狀況，但看到他今天健康出賽便打消疑慮。 美聯社

即便昨日才恢復狀況，但今天貝茲馬上就能上陣，以第2棒、游擊手身份出賽，攻擊面雖然3支0，不過在防守端沒有任何問題。貝茲受訪表示：「我知道自己準備好了，只是腸胃出了問題。訓練我都沒缺席，我現在恢復良好，甚至感覺比以前強壯了些。」

貝茲的復原進度連道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）都有點意外，原先還得觀察貝茲的狀況，但今天賽後羅伯茲直接宣佈貝茲將在主場開幕戰先發上陣，羅伯茲受訪時透露：「貝茲的狀況令人滿意，我們會讓他再多練習。」

貝茲 道奇

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