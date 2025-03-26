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MLB／38歲韓籍重砲想復出？姜正浩個人頻道逾2萬粉絲力挺

聯合新聞網／ 綜合報導
姜正浩曾效力海盜隊4個球季，近日傳出有意重返大聯盟。 美聯社
姜正浩曾效力海盜隊4個球季，近日傳出有意重返大聯盟。 美聯社

根據韓媒報導，曾效力海盜隊的韓籍強打姜正浩，日前在個人Youtube頻道上透露自己打算挑戰重返大聯盟，也開啟民調詢問球迷是否支持。過往他曾是韓國國家隊當家重砲，也在大聯盟闖蕩4個球季，不過後續卻因酒駕醜聞纏身而被迫離開球場。

姜正浩2006年加盟韓職，主要鎮守游擊、三壘大關，2014年繳出單季40轟，選擇挑戰大聯盟，後續被海盜簽下。2015是他的大聯盟菜鳥年，敲出121支安打、15轟以及2成87的打擊率，獲得國聯新人王票選第3名。總計4個大聯盟球季共敲出46轟。

不料他在2016年在韓國酒駕肇逃，且已是他第3次酒駕。2017年又因美國大使館拒絕給予簽證無法前往美國打球，後續被處以緩刑，不過表現已無往年神勇，於2019年遭到海盜釋出。2020年後持續尋求回到韓職的可能性，即使英雄隊有意願簽下，不過礙於輿論未能過關。

目前姜正浩主要擔任一些職棒球員的私人教練，同時也維持著訓練。根據他頻道的影片調查，超過2萬9千票中有92%的觀眾贊成他重新挑戰大聯盟。今年將滿38歲的他是否能延續自己的職業生涯，或許還未有定數。

大聯盟 姜正浩

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