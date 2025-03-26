MLB／教頭欽點開幕戰扛開路先鋒 洋基菜鳥成隊史首位1棒捕手

洋基隊新星捕手威爾斯（Austin Wells）在春訓手感火熱，繳出.372/.426/.837的打擊三圍，還附帶6轟，打下12分打點，也使得教練團有意將其安排在前段棒次將火力最大化，而今天洋基也宣布，威爾斯將擔綱開幕戰先發第1棒。

洋基教練團的佈局其實十分明顯，威爾斯在春訓15場的出賽中，有14場是擔任第1棒，稱職扮演「核彈頭」的角色，總教練布恩（Aaron Boone）受訪直言，跑壘並不是威爾斯的特質，他的上壘率才是亮點。

上賽季洋基開路先鋒多為沃爾普，威爾斯則多打4棒。 路透

上賽季威爾斯多擔任第4棒，第1棒則是由沃爾普（Anthony Volpe）擔綱，顯然洋基教練團想將打線安排成「強力1棒」而非傳統觀念下的「快腿1棒」。雖然速度不是威爾斯的賣點，但其實他的盜壘功夫了得，小聯盟合計43次嘗試盜壘，僅失敗3次，有機會善用壘間的破壞力。

上季是25歲的威爾斯首個完整賽季，繳出.229/.322/.395的打擊三圍、13轟與55分打點。在本次春訓展現了強大的進攻火力，甚至還是隊上春訓全壘打王，也陰錯陽差成為洋基隊史首位扛先發第1棒的捕手。