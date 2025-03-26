MLB／響尾蛇蒙哥馬利動TJ賽季報銷 塞揚柏恩斯竟淪5號先發？

大聯盟例行賽開季在即，響尾蛇隊投手群卻出現不穩定因子，左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）動TJ韌帶置換手術賽季報銷，休賽季簽下的塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes）因調度失誤而無法擔任開幕戰先發，只能暫居5號先發。

蒙哥馬利2024年初與響尾蛇簽1+1合約，雖2024賽季表現平平，但他因出賽達標而以球員選擇權續留，不料先前春訓登板後他覺得手臂不適，檢查後發現是韌帶撕裂，必須動生涯第2次的TJ手術。

塞揚強投柏恩斯因教練團調度失誤而調整不及，開季將以5號先發出賽。 美聯社

蒙哥馬利續留讓許多響尾蛇球迷感到不滿，就連老闆肯卓克（Ken Kendrick）都表示：「把錢投資在這麼糟的球員上，真是糟糕的決定。」上季蒙哥馬利25場出賽，累積8勝7敗、防禦率6.23，球季末一度被移至牛棚。

至於柏恩斯淪為第5號先發，是因為總教練羅夫洛（Torey Lovullo）對開幕戰先發猶豫不決，近期才決定由賈倫（Zac Gallen）擔綱，卻連帶影響到柏恩斯的調整時間，只能先以5號先發開季，羅夫洛後續也扛下責任：「這是我技術上的失誤，未來會提前跟球員討論妥當。」