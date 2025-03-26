快訊

MLB／真美子曾拒絕大谷翔平 日媒爆料原因：不愛輕浮男

獨／吳婉君還原遭毆現場！奄奄一息躺家中「絕不撤告、絕不復合」

驚喜罕見兩大翅鯨族群現蹤東海岸 台東縣府：難得的記錄

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／響尾蛇蒙哥馬利動TJ賽季報銷 塞揚柏恩斯竟淪5號先發？

聯合新聞網／ 綜合報導
蒙哥馬利尚未在響尾蛇投出實績，就因TJ而形同報銷，導致這項投資飽受批評。 美聯社
蒙哥馬利尚未在響尾蛇投出實績，就因TJ而形同報銷，導致這項投資飽受批評。 美聯社

大聯盟例行賽開季在即，響尾蛇隊投手群卻出現不穩定因子，左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）動TJ韌帶置換手術賽季報銷，休賽季簽下的塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes）因調度失誤而無法擔任開幕戰先發，只能暫居5號先發。

蒙哥馬利2024年初與響尾蛇簽1+1合約，雖2024賽季表現平平，但他因出賽達標而以球員選擇權續留，不料先前春訓登板後他覺得手臂不適，檢查後發現是韌帶撕裂，必須動生涯第2次的TJ手術。

塞揚強投柏恩斯因教練團調度失誤而調整不及，開季將以5號先發出賽。 美聯社
塞揚強投柏恩斯因教練團調度失誤而調整不及，開季將以5號先發出賽。 美聯社

蒙哥馬利續留讓許多響尾蛇球迷感到不滿，就連老闆肯卓克（Ken Kendrick）都表示：「把錢投資在這麼糟的球員上，真是糟糕的決定。」上季蒙哥馬利25場出賽，累積8勝7敗、防禦率6.23，球季末一度被移至牛棚。

至於柏恩斯淪為第5號先發，是因為總教練羅夫洛（Torey Lovullo）對開幕戰先發猶豫不決，近期才決定由賈倫（Zac Gallen）擔綱，卻連帶影響到柏恩斯的調整時間，只能先以5號先發開季，羅夫洛後續也扛下責任：「這是我技術上的失誤，未來會提前跟球員討論妥當。」

蒙哥馬利 響尾蛇

相關新聞

MLB／真美子曾拒絕大谷翔平 日媒爆料原因：不愛輕浮男

道奇隊日本球星大谷翔平與太太田中真美子在訓練時相識，成為美好戀曲的初章，兩人更在2024年宣告結婚，今年更要一起迎接新生...

MLB／道奇受邀白宮大谷翔平隨行 羅伯茲要見川普

美國職棒大聯盟道奇隊去年拿下世界大賽冠軍，美國總統川普按照傳統邀請球隊到白宮作客，而道奇隊今天宣布將在美國時間4月7日造...

MLB／響尾蛇蒙哥馬利動TJ賽季報銷 塞揚柏恩斯竟淪5號先發？

大聯盟例行賽開季在即，響尾蛇隊投手群卻出現不穩定因子，左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）動TJ韌帶置換手術賽季報銷，休賽季簽下的塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes）因調度失誤而

MLB／34轟重砲捕手和波拉斯分手 與水手簽6年1.05億美元合約

據大聯盟官網報導，水手隊與34轟重砲捕手羅利（Cal Raleigh）簽下6年1.05億美元延長合約，留住這名頂尖球員。 羅利6年合約將在今年開跑，簽約金1000萬美元，本季薪資為100萬美元，

MLB／從未打過小聯盟！ 22歲天使小將空降大聯盟開季名單

據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）報導，天使隊在2024年選秀會選進的新秀強森（Ryan Johnson）將在沒有小聯盟出賽經驗的狀況下，直接進入天使大聯盟開季26人名單，成為史上第23位空

MLB／查普曼新賽季將專職終結者 還被賦予「強打專武」任務

隨著紅襪隊結束春訓賽程，團隊的規劃也大致底定，今日紅襪總教練柯拉（Alex Cora）受訪時透露，37歲的「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）將擔綱新賽季的終結者一職，同時保有一些調度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。