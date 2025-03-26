MLB／查普曼新賽季將專職終結者 還被賦予「強打專武」任務

隨著紅襪隊結束春訓賽程，團隊的規劃也大致底定，今日紅襪總教練柯拉（Alex Cora）受訪時透露，37歲的「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）將擔綱新賽季的終結者一職，同時保有一些調度上的彈性。

本週五紅襪將作客遊騎兵主場，而所謂的「調度彈性」，就是看遊騎兵游擊重砲席格（Corey Seager）何時上場，柯拉直言：「我覺得查普曼很優秀，不過如果席格在第八局就獲得打擊機會，查普曼就會直接登板。」

另名老將漢崔克斯將會支援後援防線。 美聯社

雖然可能會提前登板，但柯拉也表示，查普曼多數會負責第九局，除非在比賽末段遇到強打者打擊，才有可能提前打卡。另一名老將漢崔克斯（Liam Hendriks）經驗也十分豐富，柯拉將會讓2位選手聯手鎖定勝局。

2024賽季，查普曼在海盜隊豪取22次中繼成功以及14次救援成功，防禦率3.79，近3年查普曼不似生涯初期以關門為主，較常以中繼角色使用；而如今轉戰紅襪，又要回到熟悉的老本行，目前生涯已累績335次救援成功，排名大聯盟歷史第16名。