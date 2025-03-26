MLB／前狀元郎才剛打贏薪資仲裁 今遭天使「無情釋出」

2016年大聯盟選秀狀元莫尼亞克（Mickey Moniak）今天遭到天使隊釋出，他2月初才剛打贏與天使的薪資仲裁，從原先天使開出的150萬美元年薪拉高到200萬美元，不過如今天使將他釋出，只需支付4.8萬美金解約金。

莫尼亞克2016年被費城人隊以狀元籤選中，2020年升上大聯盟，2022年天使用「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）向費城人交易來莫尼亞克，不過他一直表現平平，過去3個賽季共為天使出賽217場，繳出2成42打擊率、31轟外加100分打點的成績。

打贏薪資仲裁後卻遭釋出的案例還有運動家的戴維斯。 美聯社

莫尼亞克今年春訓近乎熄火，總計52打數只有10支安打，打擊率1成92。由於經過薪資仲裁的薪水不具保障，開季前15天釋出的話球團只需支付45天的解約金，或許因為莫尼亞克的低迷狀態，天使決定儘速認賠。

上一起經仲裁後被釋出的案例還有前巨人隊戴維斯（J.D. Davis），仲裁勝出的他原可以獲得690萬美元的薪水，但巨人開季前釋出他，因此僅需支付110萬美元解約金，後續戴維斯轉戰運動家隊，巨人的舉動也飽受批評。