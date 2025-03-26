快訊

MLB／真美子曾拒絕大谷翔平 日媒爆料原因：不愛輕浮男

獨／吳婉君還原遭毆現場！奄奄一息躺家中「絕不撤告、絕不復合」

驚喜罕見兩大翅鯨族群現蹤東海岸 台東縣府：難得的記錄

MLB／前狀元郎才剛打贏薪資仲裁 今遭天使「無情釋出」

聯合新聞網／ 綜合報導
莫尼亞克在打贏薪資仲裁後遭到天使釋出，天使僅需支付少量解約金。 路透
莫尼亞克在打贏薪資仲裁後遭到天使釋出，天使僅需支付少量解約金。 路透

2016年大聯盟選秀狀元莫尼亞克（Mickey Moniak）今天遭到天使隊釋出，他2月初才剛打贏與天使的薪資仲裁，從原先天使開出的150萬美元年薪拉高到200萬美元，不過如今天使將他釋出，只需支付4.8萬美金解約金。

莫尼亞克2016年被費城人隊以狀元籤選中，2020年升上大聯盟，2022年天使用「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）向費城人交易來莫尼亞克，不過他一直表現平平，過去3個賽季共為天使出賽217場，繳出2成42打擊率、31轟外加100分打點的成績。

打贏薪資仲裁後卻遭釋出的案例還有運動家的戴維斯。 美聯社
打贏薪資仲裁後卻遭釋出的案例還有運動家的戴維斯。 美聯社

莫尼亞克今年春訓近乎熄火，總計52打數只有10支安打，打擊率1成92。由於經過薪資仲裁的薪水不具保障，開季前15天釋出的話球團只需支付45天的解約金，或許因為莫尼亞克的低迷狀態，天使決定儘速認賠。

上一起經仲裁後被釋出的案例還有前巨人隊戴維斯（J.D. Davis），仲裁勝出的他原可以獲得690萬美元的薪水，但巨人開季前釋出他，因此僅需支付110萬美元解約金，後續戴維斯轉戰運動家隊，巨人的舉動也飽受批評。

天使

相關新聞

MLB／真美子曾拒絕大谷翔平 日媒爆料原因：不愛輕浮男

道奇隊日本球星大谷翔平與太太田中真美子在訓練時相識，成為美好戀曲的初章，兩人更在2024年宣告結婚，今年更要一起迎接新生...

MLB／道奇受邀白宮大谷翔平隨行 羅伯茲要見川普

美國職棒大聯盟道奇隊去年拿下世界大賽冠軍，美國總統川普按照傳統邀請球隊到白宮作客，而道奇隊今天宣布將在美國時間4月7日造...

MLB／響尾蛇蒙哥馬利動TJ賽季報銷 塞揚柏恩斯竟淪5號先發？

大聯盟例行賽開季在即，響尾蛇隊投手群卻出現不穩定因子，左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）動TJ韌帶置換手術賽季報銷，休賽季簽下的塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes）因調度失誤而

MLB／34轟重砲捕手和波拉斯分手 與水手簽6年1.05億美元合約

據大聯盟官網報導，水手隊與34轟重砲捕手羅利（Cal Raleigh）簽下6年1.05億美元延長合約，留住這名頂尖球員。 羅利6年合約將在今年開跑，簽約金1000萬美元，本季薪資為100萬美元，

MLB／從未打過小聯盟！ 22歲天使小將空降大聯盟開季名單

據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）報導，天使隊在2024年選秀會選進的新秀強森（Ryan Johnson）將在沒有小聯盟出賽經驗的狀況下，直接進入天使大聯盟開季26人名單，成為史上第23位空

MLB／查普曼新賽季將專職終結者 還被賦予「強打專武」任務

隨著紅襪隊結束春訓賽程，團隊的規劃也大致底定，今日紅襪總教練柯拉（Alex Cora）受訪時透露，37歲的「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）將擔綱新賽季的終結者一職，同時保有一些調度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。