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MLB／真美子曾拒絕大谷翔平 日媒爆料原因：不愛輕浮男

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MLB／真美子曾拒絕大谷翔平 日媒爆料原因：不愛輕浮男

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本媒體爆料指出，真美子曾經拒絕大谷。 路透
日本媒體爆料指出，真美子曾經拒絕大谷。 路透

道奇隊日本球星大谷翔平與太太田中真美子在訓練時相識，成為美好戀曲的初章，兩人更在2024年宣告結婚，今年更要一起迎接新生命的到來，不過就連名滿天下的大谷翔平也不是一帆風順，日本媒體爆料指出，真美子曾經拒絕大谷。

大谷翔平在接受石田雄太專訪的新書中，曾經透露與太太的相識過程，在訓練設施的走廊曾遇到2、3次，對於第1次的場景大谷已經記不清楚，但第2、第3次倒是還記憶清晰。

而日本媒體《女性自身》今日報導訪問田中真美子的親近友人，該友人透露，當時效力富士通紅浪隊的真美子是在灣岸的一間運動員專用健身房認識大谷翔平，而大谷翔平提出了一起吃飯的邀約。

大谷翔平在書中也曾提到，與真美子的相處很愉快，跟他在一起不用特別改變說話方式、飲食習慣，也是決定在一起的原因，也承認自己有「一見鐘情」的感覺。

真美子的友人則透露，大谷翔平首次邀約吃飯時，真美子選擇婉拒，因為她不喜歡輕浮的男性，而當時與大谷的接觸僅有健身房的幾次碰面，讓真美子心中響起了警戒。

不過大谷翔平最終敲出逆轉全壘打，要歸功真美子爸媽的助攻，當時住在東京老家的真美子與父母談論到此事，該友人指出，爸媽勸真美子與大谷翔平吃飯看看，「你不妨見見他，了解一下他到底是怎麼樣的人？」

而真美子後來答應大谷的邀約後，發覺大谷翔平是一位真摯的人，也逐漸被他吸引而開始交往，最終也步入禮堂，成為一段佳話，而大谷在今年初因為獲得MVP參加美國記者作家協會晚宴時也致詞說到：「親愛的妻子，謝謝妳總是陪在我身邊支持我。」

《女性自身》報導中引用田中真美子的友人透露兩人相識過程，而2024年《女性自身》曾報導「大谷翔平太受啦啦隊歡迎」，當時大谷翔平還特地透過個人社群平台否認此事。

大谷翔平 田中真美子 道奇

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