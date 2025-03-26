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MLB／34轟重砲捕手和波拉斯分手 與水手簽6年1.05億美元合約

聯合新聞網／ 綜合報導
水手隊34轟重砲捕手羅利。 美聯社
水手隊34轟重砲捕手羅利。 美聯社

據大聯盟官網報導，水手隊與34轟重砲捕手羅利（Cal Raleigh）簽下6年1.05億美元延長合約，留住這名頂尖球員。

羅利6年合約將在今年開跑，簽約金1000萬美元，本季薪資為100萬美元，2026年1100萬美元、2027年1200萬美元、2028年至2030年都是2300萬美元，2031年還有2000萬美元的球員選擇權，附帶200萬美元買斷金。

現年28歲的羅利2018年選秀會第3輪被水手相中，2021年正式登上大聯盟，出賽47場只有2轟。不過羅利接下來3年狂敲91轟，成為近4年最多轟的捕手，359場捕手出賽僅次隊費城人隊瑞爾穆托（J.T. Realmuto）。

羅利上季出賽153場，有34轟100分打點，打擊率0.220，整體攻擊指數（OPS）0.748。守備方面更是勇奪捕手金手套及白金手套獎。

官網指出，羅利過去幾年曾公開表達與水手續約的興趣，但談判直到最近才加速。值得一提的是，羅利休賽季與「吸血鬼經紀人」波拉斯（Scott Boras）分道揚鑣，消息人士透露，這可能與雙方理念不合有關。波拉斯向來鼓勵球員進入自由市場爭取最大合約；羅利希望以其他方式確保未來發展。

水手 波拉斯

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