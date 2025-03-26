MLB／海盜23歲強投將休養6周 無緣與史肯斯共組年輕雙王牌

據《匹茲堡郵報》記者海爾斯（Noah Hiles）報導，海盜隊23歲年輕強投瓊斯（Jared Jones）傳出手肘不適，預計6周無法投球。不過幸運的是韌帶並沒有出現撕裂，也不需進行手術。

春訓預計最後一次登板，瓊斯傳出傷勢問題而沒有上場，後續在3月19日進行檢查後才確認情況。不過休兵6周等同於瓊斯將無法趕上開季，且瓊斯上賽季為海盜的2號先發，他的缺陣勢必將影響輪值調度。

左到右分別為瓊斯、凱勒與史肯斯，3位強投上賽季鞏固了海盜的先發輪值。 美聯社

2024賽季是瓊斯的菜鳥賽季，但他繳出強勢表現，先發22場，吃了121.2局，取得6勝8敗，防禦率4.14，投出132次三振，與另一名年輕強投史肯斯（Paul Skenes）共組海盜新秀雙王牌。如今瓊斯無法出賽，另一名強投凱勒（Mitch Keller）勢必將負擔更多責任。

雖然瓊斯上賽季繳出優異表現，不過季末也發生擴背肌拉傷的傷勢，從7月初到8月底在傷兵名單待了近2個月，下半季成績疑似因為傷勢與疲勞，而與先前有所落差，在全明星周前他的防禦率是3.56，但球季結束後上漲至4.14。